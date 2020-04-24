〈台經院景氣預測〉我GDP仍可達1.58% 各季維持正成長 保1無虞

台灣經濟研究院今 (25) 日發布台灣今年實質經濟成長率 (GDP) 最新預測值為 1.58%，較 1 月預測值一口氣下修 1.09 個百分點，但仍較日前國內另一大智庫中華經濟研究院預測的 1.03% 相對樂觀。

台經院認為，歐美疫情已漸趨緩，近期金融市場表現相對穩定，加上國內防疫得宜，政府也適時推出多項紓困方案等帶動，可望減緩疫情對台灣經濟下滑的衝擊。

台經院估今年各季 GDP 分別為 2%、0.3%、1.56%、2.24%，第二季景氣落底，但仍可望維持正成長。

台經院景氣預測中心主任孫明德表示，疫情的影響從世界工廠 (中國) 蔓延至全球市場，導致下修 GDP 幅度超過 1%，不過，台灣第一季數據未如想像中差，因此 GDP 估值仍保有 1.5-1.6% 水準。

台經院院長張建一進一步指出，各國同時推出財政政策搭配貨幣寬鬆來挽救經濟，這些政策在未來疫情放緩之際，可望支撐經濟快速復甦，並帶動需求回升。

而國內因受疫情的衝擊相對其他國家輕微、政府適時推出多項紓困方案、高階半導體需求仍強勁，加上近期金融市場表現相對穩定，因此，整體來看，保 1 仍無虞。

從內需來看，由於餐飲、住宿、觀光與航空產業受到疫情重創，且無薪假人數已突破 1.5 萬人，打擊消費者信心，令民間消費成長趨緩，台經院估民間消費今年成長率僅 0.71%，下修 1.34 個百分點。趨緩。預估 2020 年成長率為 0.71%，較前次預測值下修 1.34 個百分點。

固定資本形成方面，由於主要半導體業者維持資本支出計畫不變，加上國內電信業者積極佈建 5G 網路，惟廠商對未來看法轉趨悲觀，恐延後其生產和投資計劃，預估成長率仍有 2.88%，但下修 1.92 個百分點；其中，民間投資成長率 1.60%，下修 2.55 個百分點。

外需方面，由於全球疫情擴散使需求大幅下滑，加上近期國際油價崩跌，也會影響國內相關產品出口表現，台經院估全年輸出與輸入成長率分別為 1.66% 和 1.55%，分別下修 1.21、1.36 個百分點，而出口與進口金額成長率則為 1.74% 與 1.27%，下修 1.26、1.83 個百分點。

物價方面，因旅遊團費和旅館住宿費受疫情影響大，再者，近期國際油價崩跌，台經院估今年消費者物價指數年增率為 0.60%，下修 0.26 個百分點，台經院強調，今年仍無通縮疑慮，但須留意後續。