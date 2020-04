精測Q1純益年增9成 每股賺5.46元 創近三年同期高

半導體測試介面廠精測 (6510-TW) 今 (22) 日公告第 1 季財報,稅後純益 1.79 億元,季增 7.83%,年增 90%,每股稅後純益 5.46 元;受惠 5G 基地台射頻、手機處理器晶片測試需求強,VPC(垂直式探針卡)業績持續成長,其營收比重提升下,獲利也較去年成長。

精測第 1 季營收 9 億元,季減 10.72%,年增 48.48%,毛利率 52.59%,季減 1.06 個百分點,年增 2.01 個百分點,營益率 24.23%,季減 6.26 個百分點,年增 5.41 個百分點,稅後純益 1.79 億元,季增 7.83%,年增 90%,每股稅後純益 5.46 元。

精測表示,隨著研發多年的材料及探針技術到位,公司 VPC 已獲得客戶採用,且開始貢獻營收,依研調機構 VLSI 新出爐的探針卡調查報告顯示,2019 年全球半導體探針卡 (Semiconductor Probe Cards) 排名,精測已由前一年的第 24 名竄升至第 18 名,躋身全球前 20 強,預計今年排名可維持去年水準。

展望未來,精測將持續鑽研 VPC 產品所需的材料、零組件及微機構等技術,並對其生產及檢驗設備展開研究,預計在 All In House 的基礎下,導入 Probe Card by AI 的新觀念,建立全球唯一的 Probe Card 智動化生產線,藉此提升生產效率與良率,滿足客戶對交期及品質的期待,後市展望則預計在明日法說釋出。

精測指出,第 1 季全球籠罩在疫情蔓延中,各國經濟、半導體產業受波及,但公司已提前佈署,啟動全方面防疫管制,所有關鍵零組件、材料也已提高庫存準備,確保公司營運不受疫情影響。