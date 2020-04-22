劉德音與魏哲家去年同領2.93億元酬金 占台積電稅後純益0.085%

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW) 年報出爐，據年報中指出，董事長劉德音與總裁魏哲家去年酬金同為新台幣約 2.93 億元，占台積電稅後純益比重約 0.085%，較 2018 年的 0.0674% 成長。

台積電年報中指出，劉德音去年包括報酬、提撥退職退休金、董事酬勞、業務執行費用，董事酬金共達 2.93 億元，約占台積電去年稅後純益的 0.085%。

魏哲家雖未領取董事酬金，但包括薪資、提撥退職退休金、獎金、特支費、員工酬勞等，同樣獲得約 2.93 億元的酬金，占台積電去年稅後純益的 0.085%。

而台積電去年包括魏哲家及其他副總經理共 25 人，共獲得約 15.45 億元酬金，占台積電及轉投資事業稅後淨利 0.4477%，也高於 2018 年的 0.4379%。

劉德音與魏哲家在致股東報告書中指出，國際間貿易緊張局勢，造成總體經濟不確定性持續存在，將加速技術差異化，公平且公正對待所有客戶；並期待 5G 相關及高效能運算應用發展，未來幾年將帶動先進技術強勁需求，台積電正處最佳位置，可望引領業界掌握市場成長。

台積電去年受惠客戶對 7 奈米製程技術強勁需求，營收達新台幣 1 兆 699.85 億元，年增 3.7%，連續 10 年創紀錄；稅後純益 3452.64 億元，年減 1.7%，每股純益 13.32 元。