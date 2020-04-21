WTI 6月期貨報復性反彈 元大S&P原油正2溢價暴衝270%

西德州原油（WTI）20 日首次突破負數，元大 S&P 原油正 2(00672L-TW) 今 (21) 日早盤最深一度跌逾 14%，雖然市價下跌，不過西德州原油 6 月期貨報復性反彈強漲超過一成，吸引買盤湧入元大 S&P 原油正 2 基金，使得溢價幅度暴衝超過 270%，元大投信表示，投資人應特別注意元大 S&P 原油正 2 溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格的合理性，避免蒙受損失。

紐約西德州原油 (WTI)5 月交割期貨價格崩跌逾 300%，收盤跌到每桶負 37.63 美元，出現史上首見負油價，投信業者表示，主要是全球受到疫情啟動封城、封港等邊境管制，經濟動能瞬間急凍造成原油供給過剩，加上 4 月 20 日為西德州原油平倉日，市場必須拋售所造成的結果。

不過今天 5 月西德州原油期貨啟動報復反彈，從負值暴漲到 1 美元，西德州原油 6 月期貨暴漲超過一成。

吸引買盤湧入元大 S&P 原油正 2 基金，基金淨值逆勢上漲，相較於元大 S&P 原油正 2 市價最深跌超過 14%，使得溢價幅度暴衝超過 270%，直逼歷史紀錄的 288%。

打開元大投信官網，跳出斗大的警語顯示「近期原油市場行情波動持續加劇，投資人在交易元大 S&P 石油 ETF(證券代號 00642U) 與元大 S&P 原油正 2 ETF(證券代號 00672L) 前，應充分了解自身風險承受度，並嚴格控制部位風險；此外應特別注意折溢價過大所產生的價格波動風險，務必審慎評估價格之合理性，避免蒙受損失。」

元大投信進一步強調，元大 S&P 原油正 2 ETF 具有槓桿操作風險，屬於高波動產品，其投資盈虧深受市場波動與複利效果影響，本基金僅限於短線交易，不適合追求長期投資且不熟悉本基金的風險及特性之投資人。