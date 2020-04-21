〈WTI驚見負值〉原油竟然可以負值？週二為何將以20美元開盤？

石油不是免費的，WTI 原油跌至負值不代表美國加油站還得付錢給來加油的人，這令人難以置信的價格走勢完全是因為商品期貨市場的複雜性。

週一 (20 日) 交易，即將到期的 5 月 WTI 原油期貨重挫 55.90 美元或 306% 收在 -37.63 美元，創下歷史，無論是 OPEC 或新冠肺炎都不是新聞了，這樣的走勢係與儲存容量耗盡與契約到期的因素有關。

不同於股票，石油是一種商品，期貨契約上載有交割日期，而 5 月交割的原油期貨將在週一停止交易， 6 月契約週一收在 20.03 美元，因此週二油價就會神奇地轉為 20 美元。

通常市場參與者在參考能源價格時會引用近期契約，通常情況沒有問題，因為商品期貨曲線的形狀不會改變。

但現在是異常時期。石油期貨曲線的形狀與 6 個月前的樣貌完全不同，2020 年 5 月交割契約和 9 月交割契約之間的價差達到每桶 67 美元左右 (9 月原油週一收 29.84 美元)，這種異常現象需要更多解釋，2020 年稍晚任何需要原油者 (如煉油廠) 都無法真正無償取得。

但這產業的現況沒有像週一報價顯示的那樣可怕，分析師認為 5 月契約即將到期，且並非交易最活躍的 6 月契約，因此不能準確顯示油價趨勢。

這走勢僅凸顯出當一個商品過多的時候會發生什麼事，由於防疫封鎖措施，美國大眾石油需求量大幅縮減，5 月石油過量到沒人要，即使儲存起來晚一點使用，不僅需要儲存成本，就連儲存容量也快耗盡。

在發達的期貨市場存在前，尤其是不那麼發達的穀物市場，如果一個商品數量過多，價格可能摔至 0 美元，因為無法在腐爛前即時處理，而這通常不是發達市場的特徵，穀物存儲技術 (如筒倉) 和期貨市場出現的部分理由是為了緩和農民受到的商品波動程度。

週一前所未有的油價走勢衝擊股市，S&P 500 指數下跌 1.8%、道指約收低 2.5%。整個產業可能得以擺脫一次性異常的契約，但這重大走勢可能破壞對沖策略，需要好幾天的時間才能撫平損傷，交易員和商品投機者可能週一都受到重傷。

沒人預期 1960 年的需求能在 2020 年重現。