富邦2檔ETN年度定審出爐 大蘋果標的不變 行動通訊更換3檔成分股

富邦金 (2881-TW) 旗下富邦證券今 (21) 日宣布，兩檔 ETN「特選大蘋果報酬指數」與「特選世代行動通訊報酬指數」進行年度定審，針對指數組成股與權重進行定期調整，其中，「特選大蘋果報酬指數」最新指數組成股標的維持不變，而「特選世代行動通訊報酬指數」則更換 3 檔成分股。

指數投資證券 (ETN) 於去 (2019) 年 4 月 30 日正式掛牌交易，富邦證券目前已發行五檔 ETN 商品，包括富邦「特選大蘋果報酬指數」ETN(代號 020000)、富邦「存股雙十等權重報酬指數」ETN(代號 020001)、富邦「特選世代行動通訊報酬指數」ETN(代號 020012) 及最新掛牌的兩檔槓反指數，分別為富邦「特選大蘋果正向兩倍報酬指數」ETN(代號 02001L) 及富邦「特選大蘋果反向一倍報酬指數」ETN(代號 02001R)。

所有富邦 ETN 所連結的報酬指數皆設定進行每年一次的定期審查，以檢視指數組成股是否符合指數編製規則，其中，「特選大蘋果報酬指數」與「特選世代行動通訊報酬指數」皆由台灣指數公司所編制，兩指數組成股皆為 10 檔上市標的股票組成，每年 4 月定審一次，以 4 月的第 7 個交易日為審核基準日，審核資料截至 3 月的最後一個交易日，每次定審後維持固定組成股檔數 10 檔，最高權重設定為 12%，組成股定期審核結果，於 4 月的第 7 個交易日發布技術通知後，間隔 5 個交易日後生效。

經過今年度的年度定審，「特選大蘋果報酬指數」最新指數組成股標的不變，仍為：日月光控股、台積電、鴻海、台達電、大立光、廣達、可成、國巨、和碩及光寶科十檔。

「特選世代行動通訊報酬指數」最新指數組成股標的新增三檔，最新的十檔成分股為：智邦、啟碁、中磊、聯發科、智易、遠傳、中華電、明泰、瑞祺電腦與眾達 - KY 十檔。其中，今年新增遠傳、明泰、瑞祺電，相較去年則剔除友訊、兆赫、台揚。

指數投資證券 ETN 商品交易稅低廉為千分之一，發行後可採次級市場直接掛牌交易，投資機動性高，且 ETN 連結報酬指數直接反應指數表現，除管理費以外無追蹤誤差，同時報酬指數成分股配息直接滾入指數直接進行再投資的特點，可將投資效率極大化並具有節稅效益，惟須留意 ETN 發行年限及提前強制贖回機制等規範，並詳閱商品公開銷售說明書。