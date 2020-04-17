〈紐約匯市〉美失業人數居高不下 經濟前景黯淡 避險美元重回100大關

週四 (16 日) 美元指數上漲 0.65%，來到 100.130，美元觸及一週來高點，係因美國當週初領失業救濟金人數居高不下，數據統計顯示，美國 3 月份失業救濟申領人數已達到創紀錄的 2200 萬人，投資人湧向美元避險，週四美元重新站上 100 美元大關。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

防疫措施導致美國各地企業被迫關閉，破壞了美國經濟，美國勞工部週四 (16 日) 表示，截至 4 月 11 日的當週初請失業金人數，報 524.5 萬人，雖然比前一週少了 137 萬人，與前兩週所公佈的數據相比，亦呈現改善的趨勢，但疫情對於美國就業市場所造成的衝擊，仍舊不容小覷。

週四相關經濟數據顯示，美國 4 月費城 Fed 製造業指數遠遜於預期，由前月的 - 12.7 下滑至 - 56.6，低於市場預估的 - 30，創下 1980 年來最低水平；而美國 3 月新屋開工月增率更是勁跌了 22.3%，為 36 年來最慘月降幅，加深了經濟衰退的恐懼。

加上週三商務部公布的美國 3 月零售銷售額，不僅創下 1992 年紀錄以來單月最大跌幅，製造業產出月增率也創 1946 年以來最大跌幅，工業生產跌幅也超乎市場預期；同時，週三油價暴跌至 18 年低點，種種避險因素促使美元全線走強。

儘管油價穩定有助於抑制美元漲勢，但美國近期公布的經濟數據報告慘淡，令投資人對經濟前景感到悲觀。

Western Union Business Solutions 資深市場分析師 Joe Manimbo 表示：「本週美元走強，因為多項疲軟數據，增添了不確定性，突顯出美國經濟復甦之路還更長，前景黯淡，人們恢復了避險資產需求」

美元是經濟危機期間，投資人爭相搶購的全球性儲備型安全貨幣，儘管美元已收復過去幾日跌勢，但自聯準會 (Fed) 祭出一系列救市措施以來，美元已從三月下旬高點有所回落。

AllianceBernstein 固定收益部門主管 Scott DiMaggio 表示：「我認為，我們需要疲軟的美元來提高風險情緒。但只要市場充滿恐懼和壓力，人們就會繼續湧向美元，我認為短期內很難見到美元出現大幅走勢」

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

歐元兌美元延續跌勢，下滑 0.64%，至 1.0840 美元。上週，在荷蘭立場軟化後，歐盟財政大臣間終於達成達成規模 5 千億歐元的紓困協議，以支持各國對抗新冠肺炎 (COVID-19) 的爆發，尤其有助於支持債務負擔沉重的義大利。

義大利一直是歐洲新冠疫情爆發的重災區，本已緊張的公共財政如今承受著巨大壓力。丹斯克銀行的研究報告顯示，義大利 10 年期公債殖利率現在已回到 1.8% 以上，這是自歐洲央行啟動防疫緊急購買計劃以來的最高水平。

美元兌風險較高的英鎊、紐幣、澳幣全面上漲，美元兌澳幣上漲 0.36% 至 0.6353。

傳統避險貨幣方面，日圓兌美元匯率下跌了 0.38% 至 107.87，由於日本擴大其緊急狀態範圍，使得避險情緒升溫，日圓走揚。

日本首相安倍晉三將原先只針對東京、大阪等 7 都府縣的緊急狀態，擴大到全國 47 都道府縣，效期至 5 月 6 日為止。

英鎊兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

週四英鎊兌美元跌至一個月新低點，但英鎊依然承壓，因為市場焦點已從疫情轉移至英國無協議脫歐的潛在風險，英國與歐盟雙方準備在下週重新談判。

英鎊兌美元週四下跌了 0.64% 至 1.0840，但盤中最低曾跌至 1.2408。

荷蘭合作銀行表示：「英國脫歐將再次成為英鎊上行的主要驅動力，英國和歐盟能否就脫歐後貿易談判達成協議，還充滿著不確定性」，該行警告，未來三個月英鎊可能會跌破 1.20。

英國與歐盟將進行三輪談判，會議將透過視訊進行，談判日期定於 4 月 20 日、5 月 11 日和 6 月 1 日。

截至週五 (17 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.130。+0.65%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0840 美元。-0.64%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2455 美元。-0.47%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6317 美元。-0.02%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4115 加幣。+0.02%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.87 日圓。+0.38%