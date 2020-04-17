〈貴金屬盤後〉美經濟數據黯淡 市場搶美元 黃金連2日收低

週四 (16 日) 交易，黃金期貨價格逆轉收低，係因美國每週失業救濟金請領人數激增，凸顯 COVID-19 大流行導致美國經濟迅速惡化，導致美元走強，黃金承壓。

美國勞工部週四公布，上週失業救濟金請領人數達 525 萬人，這使得美國在短短一個月內因新冠肺炎而裁員的人數超過了 2100 萬人。

Kitco.com 高階分析師 Jim Wyckoff 表示，「美國過去幾週的經濟數據凸顯美國企業遭受了多麼嚴重的損失。」

週四另一項數據顯示，4 月費城 Fed 製造業指數降至 - 56.6，為 1980 年 7 月以來的最低水準；3 月新屋開工 122 萬個單位，較 2 月修正後的 156 萬個單位下降 22%。

悲觀的經濟數據令大眾更深信美國經濟正以前所未有的速度下滑，這可能為緩慢且長期的復甦鋪路，亦即日後復甦為 U 型而非 V 型，在此背景下，投資者將美元視為避風港而買入，ICE 美元指數週四上升 0.6%。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，「美元吸引了全球的避險投資，美元走強致使金價下跌。」

「此外，市場波動加劇導致投資者對現金和流動性的需求增加（以追繳保證金並重新調整投資組合），這也挫傷黃金。」

6 月交割的黃金期貨價格下跌 8.50 美元或 0.5%，收每盎司 1731.70 美元，盤中高點曾達 1768 美元。

週四收盤價為最活躍契約自 4 月 8 日以來最低，週三收跌 1.6% 也終止先前金價連 4 日的漲勢。

黃金交易時間大致上守在 1700 美元以上，大宗商品投資者預計，因全球央行和各國政府戮力避免全球深度經濟衰退，黃金應該會盤旋在接近 1700 美元這個關鍵水準。

Hatzigiannis 表示，「現在影響黃金的事情很多，包括全球央行全力以赴採用各種貨幣政策，以及礦區因防疫而關閉導致產量下降等。」

美 Fed 無限寬鬆的貨幣刺激措施減輕了金融市場流動性和信貸壓力，美政府挹注數兆美元協助企業和勞工度防疫期，這也被視為有利黃金買氣。

Hatzigiannis 認為黃金長期走漲，金價下個月左右可能就會測試 1800 美元，但他也認為短期內黃金可能「接近超買水準」。

與此同時，因美國重啟經濟的前景在即，股票一類的風險資產獲得提振，美股週四收高。

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