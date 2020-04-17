美小企業頭大！3490億美元紓困金告罄 國會追加預算陷僵局

為了減緩新冠疫情 (COVID-19) 所帶來的經濟衝擊，美國聯準會推出一系列救市措施，包括協助中小企業紓困，總額達 3490 億美元的薪酬保障計畫 (PPP，Paycheck Protection Program)，不過小型企業署 (SBA) 週四 (16 日) 宣布已用罄限額。

SBA 週四表示，美國紓困中小企業 3490 億美元的限額已耗盡，目前無法來接受薪酬保障計畫撥款的新申請。同樣地，目前無法註冊新的 PPP 貸方。

美國紓困中小企業 3490 億美元方案，承諾在疫情影響下減輕美國小型企業主的部分財務負擔。

美國財政部長梅努欽 (Steven Mnuchin) 聯合小型企業署負責人 Jovita Carranza 向美國國會喊話，要求提供更多資金紓困，保護美國數百萬勞工。

由於參議院少數黨領袖舒默和眾議院議長佩洛西目前難以就如何恢復資金達成共識，目前該工資保障計劃已無錢可用。

Lazard Asset Management 美股負責人 Ron Temple 寫道：「小型企業是美國經濟的支柱，僱用了 47% 的勞工。在高成本的城市，中小型企業只夠支付 2-3 週的開支。」

Ron Temple 補充：「對於兩黨來說，意識到這場危機給小企業及其員工帶來的前所未有的壓力，並將追加融資作為一項緊迫的優先任務是至關重要的。」

截至週三下午，SBA 己批准了 144 萬筆貸款申請，總額超過 3110 億美元，包括自週一之後就增加了 500 億美元，已接近可用貸款上限，週四上午 SBA 正式宣告用罄限額。