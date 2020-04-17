台積電發威貢獻漲點150點 股匯雙漲台幣升9分再叩關30元價位

台積電法說優於市場預期，今 (17) 日早盤以大漲近 6% 開出，直接收復 300 元大關，貢獻大盤多達 150 點，激勵股匯雙漲，盤中台股指數大漲超過 300 點，台幣開盤不到 15 分鐘已升值多達 9 分，最高來到 30.03 元。

台幣今以 30.12 元平盤價開出後，隨即再出現強勁升值走勢，最高來到 30.03 元，升值 9 分，升幅 0.2%。

台股快速收復 10400、10500 點甚至是 10600 點關卡，最高來到 10689 點，漲點超過 300 點，其中光是台積電就貢獻多達 150 點。

觀察主要亞幣，以澳幣強彈近 1.2%、韓元強彈逾 0.8% 升幅最大，泰銖升近 0.7%，星元升逾 0.4%，日圓也反彈 0.1%。

儘管台幣僅升值約 0.2% 左右相對平穩，不過，根據國際清算銀行 (BIS) 最新公布，台幣實質有效匯率指數 (REER) 來到 106.86，連 2 月高於主要貿易對手國韓元 104.79，且差距較上月的 0.28 擴大至 2.07，是 2012 年 7 月以來最大差距，若此情況持續下去，台灣出口競爭力恐將落後南韓，市場高度關注後續台灣央行的匯率政策。