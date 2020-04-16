市場震盪盤 定期定額較穩當

今年投資市場高度震盪，歷經恐慌性賣壓，又逐漸恢復穩定，法人建議，市場震幅劇烈，可採用提高定期定額扣款金額或增加扣款次數的投資方式，安度市場震盪又不錯失反彈機會。以此次疫情為例，美國 S&P 500 指數定期定額投報率已達 7.52%，單筆報酬率則為 - 4.25%，顯示定期定額投資策略可以發揮低檔扣款、累積較低成本單位數的成效。

美歐國家在採取嚴格的社交隔離措施後，雖然全球累積確診人數仍直逼兩百萬大關，但每日新增確診人數的疫情曲線似有轉趨平緩跡象，各國開始有鬆綁社交隔離政策的聲音出現，也點燃市場投資人進場信心。

富蘭克林投顧認為，全球新冠肺炎疫情或已度過最嚴峻情勢，但仍需高度警戒，金融市場在歷經恐慌性賣壓後恢復穩定，但後續將立即面臨經濟數據與企業財報財測展望不佳的考驗，預期風險性資產短線急彈後仍有震盪整理壓力，建議投資人應增持美國政府債等防禦性配置以穩定投資組合，至於跌深怕接往下墜落之劍反彈又怕追高的股票等風險性資產，建議可採用提高定期定額扣款金額或增加扣款次數的投資方式，安度市場震盪又不錯失反彈機會。

以此次疫情造成金融市場大幅震盪的經驗來試算，富蘭克林投顧指出，若自 2020 年 3 月起開始每月定期定額扣款三次，截至目前已於 3/6、3/16、3/26、4/6 定期定額扣款累積四次投資，截至 4/14 最新數據之績效表現，以美國 S&P 500 指數為例，定期定額投資報酬率已達 7.52%，但同期間單筆報酬率仍為 - 4.25%，其餘如科技股、生技股或者亞洲股市，都有類似的投資成果展現，定期定額投資策略運用微笑曲線於低檔扣款、累積較低成本單位數的成效顯著。

資料來源︰彭博資訊原幣計價，不含股利。以上定期定額報酬率試算假設 2020/3/6、3/16、3/26、4/6 扣款四次，截至 2020/4/14 之報酬狀況，四大指數分別為美國 S&P 500 指數、MSCI 世界資訊科技指數、NBI 指數、MSCI 亞洲不含日本指數。

儘管美國經濟無可避免將陷入衰退，但急劇且嚴重的下滑應是暫時性的，富蘭克林坦伯頓美國機會基金經理人葛蘭 ‧ 包爾不認為疫情將導致美國或全球經濟進入蕭條或多年的經濟衰退。在波動環境中，尋找到許多高品質長期成長企業的佈局或加碼機會，持續看好科技及醫療產業的結構成長機會，消費類股中具競爭優勢的大型品牌具有投資機會，這類型的公司雖受到經濟放緩的影響，但也將是消費者重返購買市場的優先受惠族群。

隨著美歐國家疫情轉趨緩和，金融市場波動程度下滑、對於美元避險貨幣的需求亦下降，富蘭克林坦伯頓亞洲成長基金經理人蘇庫瑪 ‧ 拉加認為，此將有利亞洲、新興股市等風險性資產走勢。東北亞國家疫情較美歐先爆發也率先獲得控制，經濟解除封鎖後與隨之而來的需求復甦，加以原油進口受惠國際油價位處低檔，看好亞洲有望成為全球最先邁向復甦的區域，近期亞股企業獲利預估也展現相較美股更為強韌的趨勢。佈局策略上應側重長期趨勢性主題，包含消費升級、科技與數位化以及健康醫療等題材，尤其科技將更為廣泛被使用，為此次疫情可能長期改變社會行為而受惠產業。