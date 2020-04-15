美股財報季啟動 宜聚焦趨勢產業

儘管美股上週從 3 月的谷底反彈、連漲數日，然本週美股財報季開跑，市場進入觀望，不少券商亦將評估新冠病毒疫情下對美國經濟與企業業績的影響程度。法人建議，美國景氣短線上仍有雜音，但美國企業就體質與創新能力均優於其他區域，可以留意科技、工業、醫療保健等相關創新趨勢產業。

隨著美國政府祭出空前的救市政策，聯準會持續量化寬鬆，加上抗疫藥物瑞德西韋將擴產，4 月以來此類消息有助美股比起其他主要國家股市相對見漲。

富蘭克林華美新世界股票基金經理人左思軒表示，新冠病毒疫情影響下，FED 開啟新一輪 QE 政策，美國許多州已開始限制居民行動、預防肺炎傳播，短期對內需消費將有影響。但長期來說，股市上漲動能仍將以企業營收與獲利成長為主，評估後續與科技、工業、醫療保健等相關產業將可能創新並穩定成長。美國即使短期內有產業進入景氣調整，但預期在調整結束後仍將走回成長軌道。

美國總統川普祭出降息、商業本票融資機制、以及 2 兆美元紓困方案等救市措施，左思軒表示，這些將刺激投資市場對風險資產的胃口，而新冠肺炎對市場雖造成影響，但隨著治癒人數逐漸上升，以及疫苗與藥物的研發，加上各國對疫情逐步控制並開始累積經驗，若在第二、三季疫情得到趨緩甚至解除下，美股景氣可望回溫。

風險評估上，美國景氣短線上仍有雜音，尚待疫情的確診人數下降或甚至自主管理解禁後，才有助於內需消費成長抬頭或拉動企業獲利回穩，實際仍需觀察疫情結束後，長期擴張的進度。左思軒表示，目前美股企業無論在企業體質、創新能力上仍比其他區域股市為佳，美股和其他國家股市比較也相對較穩，長線向上走勢相對可期。

後市觀測上，左思軒表示，未來觀察重點先是新冠病毒疫情是否有效獲得控制，第二是長期企業成長動能是否維持。操作策略上，就長期成長性來說，建議布局仍以半導體、遠端科技與軟體、網路、雲端、工業自動化、醫療保健等產業為佳。