「社區」出現六種狀況要注意　專家：否則下場是房價崩盤

一般人買房對於「嫌惡設施」避之唯恐不及，但除了房子周遭環境的設施會影響居住外，專家表示，社區內的品質也相當重要，要是整個社區名聲被搞壞，居住安全疑慮更令人堪憂。

房產專家 Sway 在臉書《Sway 房市觀測站》PO 文表示，近期看到「月租 19 萬豪宅變賭場」的新聞有感而發，他認為有些房東不太會過濾房客就隨便出租，房客品質很難控管，而這樣的房客，有一次就會有兩次，有一戶就會有兩戶，嚴重的是，還可能造成新冠肺炎的防疫破口，Sway 也舉例，曾經因為賭場而被檢舉的內湖豪宅正是藝人徐乃麟住的社區，最後的結果就是房價崩盤。因此他表示住宅就是住宅，想要好住，事前就應該做好功課，社區評價多打聽，盡量勿碰六大禁忌：

一、辦公室：住商混雜的結果，萬一有人中了武漢肺炎，全社區可能都要關緊閉 14 天，或是真的得病，風險很高。

二、賭場：賭博除了吵，就是亂，外來的賭客誰知品行，賭輸了把房子燒了都很常見，或是不還錢被剁手剁腳，好好的社區變成兇宅或恐怖宅。賭博也常常會伴隨著喝酒抽菸吸毒，職業賭場很恐怖的，不要以為跟在家打麻將一樣單純。同樣的，你去賭場打牌會戴口罩？你想戴，別人還怕你出老千。

三、工廠：你想安心睡覺，別戶正在認真開工，登記工廠或一般事務所的房子，辦公或開工是合法也是正常的，你想睡？那是你家的事，最後你會神經衰弱，焦慮躁鬱，可是工廠還是咚咚咚的開工。

四、投資客很多：投資客一直找房仲帶看各類的客戶，增加社區染病危險。投資客賣掉房屋後，新屋主陸續裝潢，讓住戶焦慮期無限延長。賠錢賣掉，住戶看了會傷心。賣不掉隨便低價租，房客也很難控制，同樣讓人焦慮。萬一投資客又租給賭客或毒客，怕死了。

五、用鑰匙按電梯的奧客：你可以用衛生紙，你可以用手帕，用鑰匙按電梯，一下子按鈕或塑膠膜就被你弄壞了，沒品低級，而且你的鑰匙未必乾淨，按鈕前你也沒消毒，按鈕後你還不是直接開門，也沒有對大門或鑰匙沾到的包包及所有物品消毒，這種假惺惺的防疫，只會破壞公物。

六、吸毒：一戶吸毒，全社區住戶跟著吸毒，毒氣會隨著管道間與窗戶，甚至是毒蟲吸了安、搭了電梯、二手三手毒氣就會在社區的空氣裡流竄。※遠離毒品保護自己，好房網關心您！

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