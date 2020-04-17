南科加持 善化輕豪宅「大任之翼」熱銷

台南善化近年因台南科學園區一地難求，大任建設推出輕豪宅「大任之翼」除符合當地民眾喜好，也因人口紅利，目前銷售已過 60%。台南市不動產代銷公會理事長黃慧英分析，善化土地近二、三年持續上漲，「大任之翼」定位準確、建材超越期待，成交不受疫情影響，一支獨秀。

南部科學園區產值與中部科學園區不相上下，台積電 7、5、3 奈米場陸續就位，聯電與美、日等外商進駐，目前就業人口超過 9 萬人。日前南科三期選址塵埃落定，將定位為半導體聚落，預計將創造 5000 個就業機會。

台中建商大任建設曾到竹科開疆闢土，總經理阮文凱表示，前 3 年到南科順利取得千坪商業用地，配合「大任之翼」基地周遭擁有行政中心、科技重鎮雙重特色，規劃首購輕豪宅。邀請台中知名建築師陳新成設計建築，七期御用景觀設計上境設計許富居，燈光則由台北旭川光禾設計，內外皆美。

「輕豪宅」概念包括 600 坪花園、親子遊戲室、家教空間等公設規劃，對小家庭十分實用；而建材標配則有好宅必備的無鉛水龍頭、總存水灣、管道間逐層封閉設計等，「樓下抽煙，樓上不受影響。」為讓青年負擔得起漂亮的建築戶外燈光設計，該案採 LED 節能燈源，每戶每月僅需負擔 50 元。

「大任之翼」基地 1,028 坪，建蔽率達 80%，僅使用 39%，戶戶皆有採光通風、舒適尺度，阮文凱表示，好住最重要。這棟被花園包覆的建築設計不但吸引許多首購族群，在地民眾也展現出相當興趣，買完樓下店面順手又買樓上。

黃慧英表示，很多人都以為台南人一定要住透天產品，其實近年善化、新市房價上漲，無電梯透天產品 1,200 萬起跳，台南市則約 1,500 萬起跳。相對而言，大樓產品對小家庭負擔小、空間夠，反而開闢藍海市場。