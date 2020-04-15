化疫情空襲危機為轉機 存股族大膽進場也要挑對股

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情蔓延，全球股市幾度崩跌，但危機也是轉機，除了藝高人膽大的搶反彈外，其實更是穩健存股族的入場好時機。《財訊》指出，存股看似笨方法，但要長期持盈保泰，獲利豐厚，還需要學習許多眉角和基本功。

根據《財訊》報導，存股是一種長期投資，重點在於是否看對方向、願意耐心等待，成果永遠會給做好準備的投資人。同樣存股，景況卻完全不同，比較中鋼 (2002-TW) 與統一 (1216-TW) 發現，過去十年，投資中鋼的報酬率僅約 16%，投資統一的報酬率則達 277%。若再把時間拉長到 20 年，中鋼投報率約 380%，統一則超過十倍高達 1026%。

(圖表：財訊提供)

《財訊》指出，中鋼是一檔景氣循環股，獲利會因景氣好壞劇烈震盪，投資人常用的財務指標如本益比、殖利率等，用來評估景氣循環股很容易失真；而且景氣每一次循環長達數年，常讓投資人失去警覺，把景氣循環股當作存股長抱標的，這是相當錯誤的迷思。

存股達人孫悟天補充說明，中鋼、台塑 (1301-TW) 這類景氣循環股，並不適合當作存股標的。從台股的「存股史」來看，定期檢視手中存股仍然是必要的，不要以為存股後就可以高枕無憂，當作定存不管。

至於疫情蔓延的此刻是存股的好時機嗎？財經作家印和闐認為，降息開始前的利率高原期，是最美妙的存股時機。能存股的股票都像債券，有很好的現金流入；利率高，這種股票的本益比就低；利率低，這種股票的本益比就高。全球疫情蔓延，股市崩跌，但危機也是轉機，此時更是穩健存股族的入場好時機。

張達文則認為，投資賺錢的途徑很多，最重要的是找到適合自己的方式，想存股卻沒時間做功課的，不必裝懂，可以存 ETF（指數股票型基金），這概念有點像一所學校平均升學率不怎麼樣也沒關係，只要挑最好的學生，積極型、有時間研究的人，就選個股投資。