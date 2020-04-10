台股回神市值重返30兆元 後市觀察看三大指標

台股本週受美股反彈激勵加上國安基金助攻，單週上漲 493.98 點，收復萬點關卡，上市公司市值也回升至 30 兆元，後續是否站穩萬點，可觀察三大面向，包括：疫情是否和緩、新藥研發進度，以及歐美財政政策何時生效。

台股本週重啟漲勢，在半導體、傳產與金融輪流拉抬下指數緩步向上攻堅，儘管一度遭遇套牢賣壓逆襲，但所幸有政府基金適度助攻推升指數攻上萬點，收在 10157.61 點，週線連三紅。

富蘭克林華美投信表示，台股揮別 3 月熊市疲態隨美股反彈，但是否能夠站穩萬點步伐繼續上攻，關鍵仍取決於疫情變化，包括：確診人數是否穩定甚至進一步下滑，以及新藥研發進度、歐美救市政策何時實施生效，將成主導股市關鍵因素。

富蘭克林華美投信表示，目前台灣在疫情控制表現相對較其他國家來得好，加上吉利德公司宣布治療新冠肺炎的新藥「瑞德西韋」將積極擴產，預估 10 月產量可擴產至 50 萬，年底可望上看 100 萬，可望成為穩定疫情的關鍵。

富蘭克林華美高科技基金經理人郭修伸提醒，儘管股市短線投資氣氛偏多，但仍要留意國際新冠肺炎疫情變化恐讓股市面臨新一波修正壓力，如果疫情能在 6 月獲得控制，預估股市可望在下半年回歸基本面。

安聯台灣大壩基金經理人蕭惠中指出，本週股市回穩主要與全球疫情趨緩，激勵市場信心有關，而台股近一週反彈、震盪區間也逐步收斂，顯示市場恐慌情緒有逐漸降溫跡象。

蕭惠中表示，目前產業 4、 5 月接單情況，並未傳出受疫情影響而遭砍單的消息，推測只要疫情沒有失控，市場或有機會對產業展望作出合理預測台股可正面看待。

展望後市，蕭惠中分析，目前全球疫情仍未結束，產業能見度好壞需要待進一步觀察才能明朗，台股短線難逃區間震盪，近期可觀察登場重要企業法說對於產業展望與資本支出規劃，作為投資上的判斷基礎。