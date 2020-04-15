〈董事酬勞公布〉中信金踢掉國巨奪董事酬勞冠軍 每位董事平均可領7279萬元稱霸金控

證交所今 (15) 日揭露上市櫃公司董事事酬勞，去年上市公司董事酬勞由中信金 (2891-TW) 擠下國巨 (2327-TW) 奪冠，平均每位董事酬勞 7279 萬元，第二名為台積電 (2330-TW)，平均每位董事可領 4387 萬元酬勞，股王大立光 (3008-TW) 每位董事可領 3489 萬元酬勞排名第三。

被動元件大廠國巨 (2327-TW)，107 年以平均 1.14 億元奪下董事酬勞冠軍，去年董事酬勞則大幅縮水逾 7 成，每位董事平均只能領到 3120 萬元，退居第四名。

根據證交所新公布資料，去年上市公司每位董事領取酬勞前十名中，其中 4 家為金融業，包含中信金、台新金 (2887-TW)、元大金 (2885-TW) 與開發金 (2883-TW)，另外，半導體、光學、汽車、食品與水泥產業也名列其中，上榜企業全是該產業的指標公司。

以金融業來說，中信金去年共發放 2.9 億元董事酬勞，平均每位董事約可領取 7279 萬元董事酬金，排名第二的台新金，每位董事約可領取 2382 萬元董事酬金，元大金與開發金則分別以 2097 萬元、2010 萬元分居第三、第四。

食品龍頭股統一 (1216-TW) 去年每位董事約可領取 2305 萬元酬金，和泰車 (2207-TW) 每名董事約可領取 2163 萬元酬金、排名第七；亞泥去年每位董事所領取的董事酬勞雖不到 2000 萬元，但平均仍有 1641 萬元。

至於上櫃公司董事酬金則明顯低於上市，去年僅半導體業者穩懋 (3105-TW) 一家，以平均 1190 萬元成為唯一董事酬勞破千萬的企業，同為半導體的環球晶 (6488-TW) 平均每位董事酬勞僅 808 萬元，在上櫃公司中排名第三。