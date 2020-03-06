存股族注意 0050一年配息兩次 這檔台股基金一年最多領13次股息

台股現金殖利率居亞洲之冠，近年成為吸引外資投資的顯學，也讓存股族跟著外資腳步，大搶高現金殖利率族群。看準此趨勢，元大投信推出首創「月月配＋年終配」的主動式台股基金，比起台灣人最愛的台灣 50 ETF(0050-TW) 一年配息 2 次，這檔台股基金一年最多將領 13 次股息，等於首創台股基金「年金化」，加上選股瞄準台股龍頭企業，預期將成為存股族新寵。

元大投信董事長劉宗聖今 (6) 日表示，過往投資人多透過銀行存款、保險及債券儲存退休金，近年來投資人理財習慣轉變，存股意識抬頭，投資人對於個股或 ETF 投資蔚為風潮且成長快速，高股息 ETF(0056-TW) 受益人已經超過 20 萬人，顯示存股成全民運動，對於息收的要求從需要轉為必要。

面對今年以來外資已大砍台股超過 2000 億元，展望台股後市，劉宗聖表示，今年以來至今天，外資已賣超 2274 億元，外界多指向外資已經將去年全年買超的 2442 億元，回吐超過 9 成、達 93%；但是外資持有台股比重高達 43%，以市值來看，等於外資有高達 14、5 兆的本在台股，賣超超過 2000 多億元，也僅占約 1% 多，影響有限。

劉宗聖進一步指出，而且台股現金殖利率居亞洲之冠，加上歷經美中貿易戰，讓台商資金回流，此次又因為武漢肺炎疫情，台灣的防疫嚴謹稱霸亞洲，會讓供應鏈分散回台更加確認，創造出的價值是台股國際競爭力提高，外資有很大的本在台股，現在賣超不是看壞台股，而是重新檢視選股配置，回檔反而是好的分批布局買點。

黃昭棠也表示，台灣加權股價指數現金殖利率過去平均 4.23%，且從 2011 年迄今，配發股息已高達新台幣 9.5 兆元，企業配發股利率更逐年攀升已高達 61%，穩健的配息能力更促使外資持有台股比重達 43%，遠高於外資佔韓國股市的 35% 及日本股市的 29%。

元大台灣高股息優質龍頭基金擬任經理人吳宛芳表示，由於本基金為主動型的台股基金，因此在面臨非系統性因素帶來市場修正的投資契機時，得以彈性地進行布局，以 2013 年 SARS 為例，台股波段 (2003/1/23-4/28) 下跌 18.5%，但在三個月後漲幅 31.7%，半年後更高達 46.8%，雖然本次肺炎疫情與 SARS 不同，但台股具有堅強韌性與自我修復能力，卻在歷次的非系統性因素導致的股市波動獲得驗證。

元大投信團隊。(鉅亨網記者陳蕙綾攝)

為因應投資人需求，元大投信於 3 月 17 日至 3 月 24 日將募集台灣首檔有「收益平準金設計」的月配息 + 年終配機制的台股主動型基金 - 元大台灣高股息優質龍頭基金。

所謂月月配，元大投信總經理黃昭棠指出，3/17-3/24 募集，基金 3/25 成立，而因為此檔台股基金為主動型基金，將有 180 天閉鎖期，在閉鎖期間布局持股，且在 7、8 月除權息旺季，收取各家龍頭企業的息收入袋，9 月底是每年的評價日，今年首次「月月配」是 10 月，之後每年 10 月到次年 9 月的累計可分配息收，在評價過後，會把整包息收分作 12 個月配發。

而「年終配」，則是每年年底若基金資本利得為正數時，將在每年最後日曆日計算可分配金額，於次年 1 月份再配發給投資人，不過，若無資本利得，就無年終配。

此外，此檔基金更首創將「收益平準金」納入在台股主動型基金中，可避免配息前，因為投資人大量湧入，而配息被稀釋的可能，等於本息分離，也讓配息機制更加完善。

此外，更規劃為「配息」、「不配息（累積型）」型兩種受益權單位級別，方便投資人依照自身需求選擇，不配息型將息收再投入基金，對於暫無現金流需求的投資人，可免去領息後再投入的不便。