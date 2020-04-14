無懼疫情重挫台股 Q1散戶交易人數283萬人 季增2成

新冠肺炎引爆全球股災，台股第 1 季暴跌 3 成行情慘過 SARS、金融海嘯，部分大戶隨外資步伐開溜，證交所統計，第 1 季大戶交易人數減少 58 人，降至 1216 戶，反觀中實戶與散戶逆勢搶進，散戶交易人數更增至 283 萬人，季增幅近 2 成。

證交所今 (14) 日公布集中市場第 1 季交易數據，其中單季交易金額高達 5 億元以上的大戶，終結連 3 季正成長，單季交易人數從去年第 4 季的 1274 人降至 1216 人，但比去年同期僅 784 人，仍有 5 成以上增福。

單季交易金額超過 1 億元以上的中實戶，第 1 季交易人數則從去年第 4 季 10428 人攀升至 11380 人、單季增幅 9.1% 將近 1 成，與去年同期相比交易人數一年內更大增逾 7 成。

至於單季交易金額低於 1 億元的散戶同樣勇於危機入市，今年第 1 季交易人數從前一季的 238 萬戶攀升至 283 萬戶，短短一季交易人數就大增 18%，比起去年同期交易人數 194 萬，年增幅達 45%。

台股去年第 4 季在外資加碼簇擁下，推升台積電股價攻上歷史新高，也讓投資人進場意願跟著升溫，去年第 4 季散戶交易人數共 238 萬餘人，創下近 8 年來新高。

今年第 1 月農曆春節封關前，在資金行情激勵下，台股指數仍維持在「萬二」高點不墜，未料春節期間中國新冠肺炎疫情爆發，引發國際股市急跌，拖累台股指數從 12197 點歷史高點一路下挫，指數一度失守 8600 點關卡。

台股第 1 季雖有政府基金、國安基金先後進場護盤，但受疫情影響、美股跌跌不休，仍讓股市大戶先出脫持股選擇現金落袋為安，中實戶與散戶則逆勢操作，選擇危機入市逢低進場布局。