〈貴金屬盤後〉市場預期各國再端牛肉 支撐金價再收7年多高點

週一 (13 日) 交易，黃金期貨價格上漲再創 7 年多高點，係因投資者關注美股下跌，且市場預期全球央行和決策者將進一步推出支撐全球經濟的政策，黃金因而獲得支撐力。

Zaner Metals 週一分析報告指出，「“因全球經濟情緒惡化，可推測中國、印度、歐洲和美國的政府即將推出更大型支撐經濟的措施，黃金更紮實看漲的基本面大方向似乎已底定。」

6 月交割的黃金期貨價格上漲 8.60 美元或 0.5%，收每盎司 1761.40 美元。

根據道瓊市場數據，此為交易最活絡契約自 2012 年 10 月 11 日以來最高收盤價。

上週四黃金也收在 7 年多高點，即使上週美股創下自 1974 年以來最大單週漲幅。(美股週五因耶穌受難日假期休市)

5 月交割的白銀期貨價格下跌 51.6 美分或近 3.2%，收每盎司 15.537 美元。

白銀上週漲幅約 9.6%，單就上週四漲幅 5.6%。

黃金通常被視為避險資產，走勢與股票這一類風險證券相反，但分析師認為，因應 COVID-19 大流行造成的損失，各國央行和決策者為支持全球經濟所做的努力也將繼續推動金價上漲。

美國 Fed 上週四制定了新貸款計畫，並加強現有計畫以挹注 2.3 兆美元支撐經濟。

RBC 資本市場分析師 Christopher Louney 表示，「在此次危機中，黃金跌的最大一跤就是投資者為了弭平其他地方的虧損或滿足追繳保證金的要求，不得不將黃金平倉以追求現金流動性，這並非因為他們對黃金的態度改變。」

「即使市場改善、投資者返回市場，無論是不是暫時的，我們認為黃金會吸收其他資產類別的資金流入。市場參與者已經意識到既存的風險，我們長期推薦黃金這類風險疊加資產會獲得持續的支撐力，我們認為目前處於最高水準的支撐力狀況。」

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