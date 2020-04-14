中、印對黃金需求下滑 金價上漲恐在疫情後消退？

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情持續延燒，避險需求大增，推升國際金價，黃金價格在上週飆升至 7 年半新高，然而，投資研究機構 Capital Economics 的分析師 Alexander Kozul-Wright 指出，包含中國、印度等主要消費國的黃金進口量急劇萎縮，顯示出黃金需求正在受到打擊，他也預期今年黃金價格可能將為每盎司 1600 美元。

黃金日線走勢圖 圖片：investing.com

Kozul-Wright 表示，在今年的 1 至 2 月，中國黃金進口量年減 50%。今年到目前為止，在包含中國、印度的關鍵市場中，實物銷售持續下探。他預期黃金需求不會出現大幅反彈，因為金價兌人民幣匯率持續處於高位，並且即便中國已經逐步開始從疫情大流行中恢復，消費仍然處於低迷狀態。

Kozul-Wright 說道：「也就是說，假設經濟成長能夠再度加快，且家庭再度開始消費，中國的黃金進口量才可能在下半年反彈。」

Kozul-Wright 也引用了印度的貿易數據，指出印度今年 3 月份的黃金進口量月減 73%，加上印度政府在 3 月 24 日宣布實行三週的封鎖措施，國內黃金的購買停止，印度的黃金進口量可能在 4 月份持續探底。

儘管預計到 2020 年對黃金的需求將疲軟，但預計投資需求將決定今年的黃金價格。「我們認為，只有疫情受到完全的控制後，金價才會開始下跌。」Kozul-Wright 說道。根據 Capital Economics 的數據，今年黃金價格有望達到每盎司 1600 美元。

加拿大豐業銀行 (Scotiabank) 商品策略師 Nicky Shiels 則認為，這一波金價上漲的幅度可能將高於金融危機後 2009-2012 年的黃金多頭市場。但是，金價迄今為止的漲幅仍受限制，可能是因為市場缺乏流動性，亞洲市場的實物黃金需求仍疲弱。