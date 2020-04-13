Q2景氣勞資悲觀度續創高 月薪期待值落差大難轉職

人力銀行今 (13) 日公布「鼠年第 2 季景氣暨勞動市場趨勢調查」指出，受疫情衝擊，勞資雙方的悲觀度持續創高，僅五成的企業有徵才計畫，而勞資對於新職缺的月薪期待值落差高達 5642 元，整體來說，上班族 Q2 想要順利轉職成功，難度相當大。

展望第 2 季景氣表現，根據 yes123 求職網調查，與第 1 季相比，企業悲觀度攀升，即使還有 43.4% 持平看待，但樂觀僅為 23.2%，悲觀看法達 33.4%，「悲觀度」創 16 季以來新高，也是過去 27 個季度的第三高水準；對於本季景氣，上班族同樣更加謹慎面對，持平看待的有 33.5%，樂觀的占 14.6%，悲觀看待的有 51.9%，悲觀度也創下 27 個季度以來的新高。

yes123 求職網發言人楊宗斌解讀，內需廠商受到消費市場急速冷凍效應波及，有待政府紓困或振興方案上路；外銷廠商也受全球市場影響，甚至供應鏈中斷，海外生產基地停工，導致出貨或生產不順。無法預測疫情何時結束，因此，苦撐中的企業主對未來營運，態度只能「保守再保守」。

調查也指出， 企業端評估疫情對「公司本身的營運衝擊」，至少將有 5 個月，其中 12% 甚至認為恐怕長達一年 (含) 以上。對於接下來的薪酬規劃，合計只有 4 分之 1 (25%) 的企業透露，在今年第 2 季有加薪計畫，比例遠低於去年同期的 55.4%，創 7 年新低。

楊宗斌預估，若因疫情使業績下滑，無法開源、只能節流時，今年企業對加薪、提供分紅獎金的意願，自然跟著降低；即使目前公司仍損益兩平或小幅獲利，不用走向實施無薪假或資遣的方向，但保留帳上現金 (盈餘) 的方向會是確定的，畢竟未雨綢繆，方能因應下半年的突發狀況。

整體來說，仍有 54.1% 的企業透露，第 2 季有徵才計畫，比例低於前一次調查 (90.3%)，也少於去年同期的 86.9%，其中以「科技資訊」、「金融保險與會計統計」、「傳統製造業」，及「醫護與生技」最多。不過，這也意謂著其餘 45.9% 的企業，本季並無徵才計畫，而每十家，就有一家考慮縮編。

根據調查，這些開出職缺的企業平均提供的月薪落在 35321 元，高於 Q1 調查時的 34477 元，但低於去年同期的 36574 元。而上班族對於新工作的「月薪期望值」則平均落在 40963 元，相比之下等於打了八六折，差距達 5642 元，因此，想在本季立刻媒合成功、順利轉職，其實也不算非常容易。