〈政院兆元紓困〉龔明鑫：企業紓困申貸新戶多 下周核貸倍增至200億元

行政院今 (10) 日舉行第五次紓困振興方案記者會，政務委員龔明鑫表示，防疫千億保等紓困融資方案從 3 月中旬實施迄今，銀行已核貸 921 戶、101 億元，由於這次有許多企業都是新戶，基於 KYC 等規定時程較長，並沒有拖延，預計再過一周，核准金額將倍增至 200 億元左右。

龔明鑫指出，受全球疫情擴大影響，餐廳、旅宿等內需型服務業的衝擊比想像中還要大，第一波紓困特別預算 600 億元中，核給經濟部約 204.9 億元，光是服務業振興計畫就高達 39.5 億元，第二波預算服務業紓困金額將放大到 150.6 億元。

經濟部的千億保專案等多項紓困貸款已從 3 月 16 日起開辦，龔明鑫表示，根據統計，目前全國銀行融資協助方案的成果，共受理 3125 戶、452 億元，其中核准 921 戶、101.1 億元。

針對有立委質疑銀行核貸速度緩慢，龔明鑫指出，如果是舊貸展延僅須 7-8 天就能完成，不過這次 8 成以上都是新客戶，過去鮮少跟銀行打交道，因此，企業透過營運資金及振興資金二大新措施向銀行申貸，仍必須經過 KYC 等程序，目前有 350 多億元正在審查，預計到下周五，核准金額至少再增加 100 億元以上，同時希望銀行和企業未來可以建立起夥伴關係。

此外，由於申請千億保方案，企業須符合營收衰退五成等相關規定，公股銀行也推出自辦方案幫助業者度過難關，截至目前，企業戶已核准 1380 戶、金額 252.9 億元，個人戶則核准 903 戶、80.9 億元。龔明鑫強調，行政院每天都會開會討論，詳細的貸款進度及金額都可以每天更新。

針對內需型服務業信保的部分，龔明鑫指出，從 3 月 18 日開辦以來，已經核保了 644 戶、34.4 億元，營運及振興資金保證成數皆超過 8 成，絕大部分也都是新貸戶。

第二波對內需型服務業的紓困協助，龔明鑫表示，除了財政部提出的小規模營業人調降查定銷售額營業稅額，減少 19 億元，針對人力的部分，政府也提出薪資補貼四成 (上限 2 萬元)，以及一次性營運資金補貼，儘管修正草案仍待立法院審議，行政院已要求各部會展開前置作業，只要一通過，將以最快的速度核撥。