提到台積電！國台辦：美國正在逼迫台灣做四件事
鉅亨網編譯鍾詠翔 2025-04-30 15:00
中國國台辦周三（30 日）舉行例行新聞發布會，發言人朱鳳蓮表示，美國正在逼迫台灣做四件事，包括逼迫以台積電 (2330-TW) 為代表的台灣核心優勢產業，以投資或合資方式向美國轉移。
據《人民網》報導，國台辦周三舉行例行新聞發布會，有記者問提問：近日美國智庫布魯金斯學會公布的民調顯示，台灣民眾認為美國「不可信」或「非常不可信」的比例較上次調查提高 13.9 個百分點，認為美國「非常正面」或「正面」的減少了 20.8 個百分點，國台辦對此有何評論？
朱鳳蓮表示，人們需要思考一個問題，為什麼越來越多台灣民眾不相信美國？最主要的原因是台灣民眾看清了美國奉行的永遠是「美國優先」，美國人關心的只有美國利益。在美國人眼中，台灣真正的價值就是「肥肉」、「提款機」和遏制大陸的工具。
朱鳳蓮說，近來美國正在逼迫台灣做以下四件事：
一是逼迫以台積電為代表的台灣核心優勢產業，以投資或合資方式向美國轉移；
二是要求民進黨當局提高防務預算，拿更多台灣百姓血汗錢買美國武器；
三是妄圖武裝台灣，叫囂把台灣打造成「戰爭豪豬」，鼓動「全民巷戰」，把台灣青年推向戰場，把宮廟變成彈藥庫；
四是要對台加徵高額關稅，嚴重打擊相關產業。
朱鳳蓮指出，美國究竟是在「保台」還是「害台」，民進黨當局究竟是在「護台」還是「毀台」，事實擺在面前，台灣民眾當然看得越來越清楚。如果台灣任由美國予取予求，當台灣的價值被榨乾時，結局必然是從「棋子」變成「棄子」。
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