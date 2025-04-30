〈央行理監事會揭密〉直指台積電赴美的衝擊 外部風險大於內部

鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 17:13

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有位理事直指，台灣經濟未來面臨的外部風險大於內部風險，外部風險主要來自於美國總統川普的政策不確定性。

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若國際原物料等價格上漲，加上美國關稅調高，台灣相關商品價格恐隨之上漲，進而推升國內通膨。

而儘管當前資通訊產品出口尚屬樂觀，但近期 DeepSeek 事件、未來 AI 伺服器布建的成長率將變緩等，可能影響我國經濟成長。