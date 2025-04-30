〈央行理監事會揭密〉直指台積電赴美的衝擊 外部風險大於內部
鉅亨網記者王莞甯 台北 2025-04-30 17:13
台灣央行今 (30) 日公布第一季理監事聯席會議貨幣政策議事錄摘要，有理事提到，台積電 (2330-TW) 赴美投資若帶動台灣相關供應鏈廠商前往，則短期國內投資動能將遭受排擠，並造成資金供需水位改變。
有位理事直指，台灣經濟未來面臨的外部風險大於內部風險，外部風險主要來自於美國總統川普的政策不確定性。
若國際原物料等價格上漲，加上美國關稅調高，台灣相關商品價格恐隨之上漲，進而推升國內通膨。
而儘管當前資通訊產品出口尚屬樂觀，但近期 DeepSeek 事件、未來 AI 伺服器布建的成長率將變緩等，可能影響我國經濟成長。
另位理事也不諱言，當前不確定性因素似乎朝壞的方向發展，例如，美國通膨上漲的機率高於下跌的機率，景氣弱化的機率也可能大於改善的機率。
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