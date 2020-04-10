疫情衝擊 調查：逾半數上班族憂工作不保 百貨業最焦慮

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情嚴峻，也影響到上班族的日常生活，根據人力銀行調查，超過半數的受訪者擔心工作不保，其中以百貨販售從業人員最焦慮，其次為傳產製造業；不過，疫情也意外掀起遠距面試熱潮，有 83% 的上班族都躍躍欲試。

1111 人力銀行今 (10) 日公布調查指出，有 52.6% 的上班族因疫情蔓延擔心工作不保，主要原因包括產業前景不明 (23.9%)、公司營運不佳 (21.8%)、減少排班 (17.1%)，另有 8.8% 的人已經在休無薪假。

1111 人力銀行媒體中心總經理何啟聖分析，隨病例數增加，民眾不敢出門，讓百貨販售業敵不過疫情成為重災區，從 2 月份開始業績下滑，即使是清明 4 天連假期間，部分觀光景點人潮爆量，但百貨受限密閉空間，平均業績仍衰退 2 成，儘管業者已加強數位行銷、力推美食外送來因應，但對現場門市從業人員來說，人流驟減等於預期收入也會跟著減少，門可羅雀的壓力非比尋常。

何啟聖進一步指出，根據財政部統計來看，3 月傳產貨品出口因疫情及油價驟跌，包括礦產品、塑橡膠、化學品、機械及基本金屬等出口衰退幅度都超過 1 成，可看出傳產製造業除了受到內需下滑的影響，更容易受到國際產業的景氣連動，在全球面臨貿易量縮水、投資減緩的現況下，打擊更為嚴重，讓傳產製造業的從業人員膽顫心驚。

因疫情加溫，指揮中心訂出了室外 1 公尺、室內 1.5 公尺的社交距離，65% 上班族的工作也被迫調整，其中，最困擾的包括辦公室戴口罩不舒服 (55.4%)、減少外食聚餐 (41.6%)、通勤時戴口罩不舒服 (39.1%)、不敢和同事一起用餐 (28.7%) 以及被減班 / 砍工時 (27.5%)。

為了避免傳統面試近距離長時間接觸，全球都吹起了遠距旋風，調查發現，有 83% 的上班族對於遠距面試系統躍躍欲試，更有 89% 的人認為對求職過程有幫助。何啟聖表示，遠距面試不僅可減少舟車勞頓與人際接觸風險，又具備即時、便利特性，將成為企業徵才趨勢。