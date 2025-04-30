國安基金5千億會加碼？金管會表支持 並指限空令會在「２條件」下退場

鉅亨網記者張韶雯 台北 2025-04-30 15:02

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自四月初美國總統川普點燃關稅風暴，台股三天重跌 4 千多點，金管會啟動「限空令」至今，已連續 2 天站穩 2 萬點大關，立委今 (30) 日上午質詢金管會主委彭金隆，限空令是否何時退場及考量的依據為何？彭金隆表示，目前市場仍存在很多變數，還需長一點時間觀察，他強調，要看兩大關鍵，特別是關稅談判結果及其他相關經濟參數改變。至於國安基金是否擴大規模，他表示，若說能夠加大市場穩定機制，金管會是支持。

因應美國對等關稅問題，金管會 7 日宣布，採行調整每日盤中借券賣出委託數量從 30％降至 3％、最低融券保證金成數 90％提高到 130％及放寬擔保品範圍等 3 項穩定股市的暫行措施，且金管會已經兩度延長。

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美國總統川普就職滿百日，29 日簽署行政命令調降汽車關稅，市場受到振奮，台股今（30）日開低震盪，力守 2 萬點。有鑑於近日台股大盤日漸穩定，外界關心金管會限空令何時解除？彭金隆今日在立法院財政委員會答詢時表示，還需要長一點時間觀察。

彭金隆表示，限空令實施時間是隨時動態調整，現在關注狀況處於高度不確定狀態，雖然近期資本市場隨著國際消息平穩，表現相對平穩，但是還是要滾動觀察狀況。

立委吳秉叡追問，限空令大概還要多久？彭金隆表示，要國際狀況現在可預測度低，需要長一點時間的觀察如談判結果與經濟參數。他強調，特別是國際間有關關稅談判的結果，以及相關其他經濟參數的改變。

各界關注市場表現，也有立委關心從 2015 年台股市值 24 兆，一直到 2024 年超過 70 兆，國安基金維持 5000 億元，不過國安基金 8 次護盤，投入金額最高在 2000 年網路泡沫時投入 1227 億元，立委賴士葆建議金管會謹慎評估是否擴大規模。