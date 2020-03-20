〈國泰金經濟調查〉疫情橫掃全球 民眾對經濟、薪資不樂觀 雙創波段低

國泰金 (2882-TW) 今 (20) 日公布 3 月國民經濟信心調查結果，因為武漢肺炎疫情在全球擴散，使得民眾的景氣樂觀指數下滑到 93 個月以來新低，同時，對薪資上漲預期也不樂觀，跌至 77 個月以來低點。

國泰金表示，肺炎疫情擴及全球景氣展望滑落，短期大額消費與房地產市況更趨保守，其中，國發會最新公布 1 月景氣對策信號維持綠燈，領先指標下滑，同時指標上升，景氣穩健，不過，因疫情嚴峻，3 月景氣現況與展望樂觀指數滑落至 - 57.8 及 - 47.9，民眾對景氣展望創 93 個月以來新低。

對經濟景氣不看好，民眾薪資上漲預期指數亦走低至 - 12.1，比起 2 月的 0.6，不但大舉轉為負數，更是 77 個月以來低點。此外，大額消費意願指數下滑至 - 27.1，也比 2 月的 - 4.8 衰退許多，賣房意願指數亦降低至 - 46.8，遠低於 2 月的 - 38，顯示隨著疫情擴散，民眾對大額消費行為與房地產市況更趨保守。

國泰金指出，受疫情迅速擴散影響，民眾預期今年經濟成長微降，通膨趨緩：近期疫情迅速擴散至歐美等地區，據 3 月調查結果顯示，民眾對於 2020 年台灣經濟成長率的平均預期值下降至 2.2%，低於 2 月的 2.4%，認為經濟成長率會達到 2% 以上的民眾亦減至 68%，遠低於 2 月有高達 81% 還認為能「保 2」。

民眾對於 2020 年平均通膨預期值亦走低至 0.79%，低於 2 月的 0.87%，預期今年通貨膨脹率將低於 1% 的民眾則上揚至 77%，高於 2 月的 69%，顯示疫情影響下民眾認為通膨將趨緩。

國泰金表示，肺炎疫情引發恐慌，台股跌跌不休，據調查結果顯示，民眾股市樂觀指數走降至 - 41.2，遠低於 2 月的 - 31.3) ，風險偏好指數亦下滑至 - 6.9，不但低於 2 月的 1.3，還轉為負數，顯示疫情令民眾對股市樂觀情緒與風險偏好下滑。