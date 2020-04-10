〈政院兆元紓困〉經濟部加碼紓困 補助員工薪資、水電費最多打7折

行政院今 (10) 日召開紓困振興方案記者會，說明內需型服務業協助措施，針對營業受疫情衝擊嚴重的艱困企業，經濟部加碼補助正職員工 4-6 月薪水的 4 成，每月上限 2 萬元；同時提供水電減免、緩繳，營收衝擊達 50% 以上，水電費可打 7 折。

經濟部商業司司長李鎂表示，凡有稅籍登記、營業額衰退達 50% 的「艱困企業」，政府將補貼薪資及營運資金，補助正職員工 4-6 月每人經常性薪資 4 成，每月上限 2 萬元；另外，為顧及雇主營運成本，將發放一次性營運資金，以正職員工數乘以 1 萬元計算。

此外，水電費也加碼減免，凡營業額受疫情衝擊減少 15%-49% 的企業，水費打 9 折，每月減免上限 7000 元，營業低壓用戶電費也打 9 折，每月上限 10 萬元，高壓以上用戶則暫停部分契約容量，減收基本電費。

營業額衰退逾 50% 者，水費及低壓用戶電費打 7 折，每月水費減免上限 2 萬元、每月電費減免上限 30 萬元，電力高壓用戶再減免 30% 電費，每月減免上限 300 萬元。為便民考量，台電將自動辦理緩繳減免，無須另外申請，適用期間自 3 月 1 日至 9 月 30 日止。

經濟部長沈榮津進一步說明，像是用電大戶桃機公司 1 個月電費高達 5000 萬元，雖然可打 7 折，但上限僅 300 萬元，無法獲得實質的幫助，與台電協調後，可拆分約 50 個電表，一戶上限 30 萬元，減免電費合計可達 1500 萬元。

沈榮津強調，政府要保住企業，就要協助解決周轉不靈的問題，讓企業繼續營業，也就能保住就業，並進一步保住消費。