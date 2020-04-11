〈報稅教戰手冊〉薪資所得申報大不同 三張表搞懂雙軌制上路

5 月報稅期即將來臨，業眾信聯合會計師事務所稅務部副總經理王瑞鴻指出，過往薪資所得者報稅時，無論薪資所得多寡，只能減除等額的「薪資所得特別扣除額」，對於工作需求必須支付較高必要費用者，明顯有違量能課稅的原則，因此催生了「薪資所得核實減除費用方案」（俗稱「名模條款」），今年是修法後首次申報，雙軌制上路後，納稅義務人應注意相關事項與細節。

薪資所得雙軌制上路 二方案擇優適用

王瑞鴻指出，去年所得稅法新增「薪資所得核實減除費用方案」，今年 5 月報稅時，有薪資所得者可從兩方案中擇優適用：第一、維持以往申報方式，選擇使用「薪資所得特別扣除額」20 萬元；第二、薪資收入可「核實減除」職業所必需的「專用服裝費、進修訓練費及職業工具」等三項支出，不過，每個項目最多可減除該職業薪資收入的 3%（進修訓練費為全年薪資收入總額的 3%），同時，選擇此方案者不得再扣除薪資所得特別扣除額。

僅特定薪資所得者 適用新方案較為有利

王瑞鴻表示，並非所有薪資所得者皆適用薪資收入核實扣除費用的規定，以年薪 50 萬的上班族來說，假設三項支出都列報最高限額（各 3%），合計可減除金額僅為 4.5 萬，選擇定額減除 20 萬的薪資扣除額較有利。另外，即使年薪超過 250 萬者，也並非採用新方案就會有利，必須實際花費於三項支出金額皆超過限額者，採用核實減除才較有利。

薪資必要支出適用範圍及認列方式

王瑞鴻指出，今年選擇核實減除職業所必需的「專用服裝費、進修訓練費及職業工具」等三項支出之方式，可減除的必要費用應符合「與提供勞務直接相關且必要、實質負擔、重大性及共通性」之四大原則，三項支出適用範圍、認列方式，與職務、工作取得薪資收入無關，或為非必要性支出則無法減除。

