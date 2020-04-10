疫情延燒+油價崩跌雙重打擊 能源、汽車兩大企業債降評壓力大

新冠肺炎疫情延燒與國際油價重挫，引發全球資產價格連鎖效應，富達國際示警，高收益債除了有油價暴跌的風險外，現在還得提防大量投資級別債券遭降級後轉進高收益債市，同時點名能源與汽車兩大產業債券遭降評為高收益債壓力相對較大。

富達國際預估，今年約有 2150 億美元的美債與 1000 億歐元的歐債遭降評為高收益債券，而自金融危機以來，屬投資級別的 BBB 級債券，按票面價值計算規模持續穩步增加，且增速高於高收益債，目前美國 BBB3 級別債發行量，占美國高收益債市比重高達 70%。

富達國際固定收益部全球研究主管 Martin Dropkin 表示，在新冠肺炎疫情與油價暴跌

雙重打擊下，讓大量投資級別債券遭調降評級，並持續湧入高收益債市，將對已經陷入陰霾的全球高收益債市產生重大影響。

Martin Dropkin 進一步指出，美國企業債指數中投資等級的 BBB 級債券與非投資等級的 BB 債利差已擴大到 273 個基點，而 BB 級別債利差浮現，反映市場預期將有大量 BBB 投資級債券降級為 BB 等級債券湧入高收益債券指數。

富達國際指出，目前各美國投資級別債券指數中僅 5%，其交易利差相當於或高於 BB 級別債，但在目前部分行業近乎停擺情況下，該指數中只有約 27% 被評為 BBB2 或 BBB3 可能遭降級的級別，顯示市場態度似乎有點樂觀。

Martin Dropkin 表示，面對債券潛在降級風險較好的方法，建議可針對較脆弱的企業分析其現金流與履約能力，確保這些現金流有限的企業在沒有多餘資金下可生存多久。

至於哪些產業發行的債券較容易受影響降級？富達國際點名能源債與汽車業，其中能源債受油價暴跌影響，上游產業債券已有約 600 億美元投資級債券遭降級為高收益債，另有 900 億美元的債券面臨短期或遭降級的風險。

富達國際提醒，如果國際油價持續處於低點，預估將有更多債券被降級為非投資等級債券轉入高收益債。

另外，汽車業同樣受疫情影響導致多家汽車企業債券面臨下調評級為高收益債的風險，若標準普爾變得更積極去調整評級，被降級債券總規模恐進一步擴大。