瑞銀：疫情若一路延燒到年底 S&P 500指數恐下探1800點

新冠肺炎疫情讓全球經濟陷入衰退危機，瑞銀表示，如果疫情無法獲得控制一路延燒到今年底，全球經濟恐陷入 L 型走勢，屆時 S&P 500 指數恐跌破 2100 點，甚至下探 1800 點。

為防堵疫情擴散，各國陸續祭出封鎖邊境、禁足令等措施，導致經濟活動陷入停擺進而衝擊風險性資產，瑞銀針對疫情對經濟影響模擬三大情境，包括：疫情在兩週內達到高峰、疫情在 4 月達到高峰、5 月中旬趨緩，以及疫情蔓延，管制措施實施到年底。

瑞銀財富管理亞太區首席投資總監陳敏蘭表示，如果疫情在未來兩週內達到高峰，相關限制措施陸續鬆綁，預期在全球政府政策利多下，經濟可望出現 V 型反彈，預估到 2020 年底時，標普 500 指數可望回升到公允價值 2900 點甚至更高。

其次是疫情在 4 月底達到高峰、5 月中旬適度鬆綁限制禁令，並以彈性方式維持 3 到 4 個月限制措施。陳敏蘭說，儘管政策刺激能緩解疫情對經濟的衝擊，但企業倒閉和公司裁員仍無法避免，預估全球經濟將從今年第 3 季開始呈現 U 型復甦，標普指數有望在今年底回升至 2650 點。

而最糟的情況是，疫情持續擴散限制措施實施到年底，陳敏蘭指出，如果疫情燒到年底，中國恐因疫情反撲再度收緊措施，預估全球經濟將呈現 L 型走勢，屆時標普 500 指數可能跌破 2100 點，甚至下探 1800 點。

陳敏蘭表示，目前股價大跌主要反映對經濟衰退預期，但其實目前信用債定價恐怕更接近預測中最糟的情況，換言之，目前仍看好股票後市投資潛力，包括被超賣、股價抗跌以及因疫情而有長線投資價值的股票。

陳敏蘭進一步指出，受疫情影響讓財務狀況穩定的公司，例如：半導體與受惠於中國房地產整合的企業，而部份內需消費、醫療與通訊服務公司則與景氣週期循環關聯度低，股價相對抗跌。