財政部提高受扶養親屬免稅額 5月報稅可望更省

5 月報稅可望更省稅，財政部鬆綁納稅義務人的「受扶養親屬」認定標準，並將被扶養人的免稅額從現行的 8.8 萬元提高至基本生活費 (17.5 萬元)，而今年適用的長照扣除額也可列報扶養。

每年 5 月申報個人綜所稅時，納稅義務人可透過列報扶養親屬節稅，扶養對象包括直系尊親屬、子女、兄弟姊妹或其他親屬且無謀生能力者，申報時可扣除受扶養親屬的扣除額與免稅額，有助於省稅。

財政部表示，納稅義務人可列報扶養的對象包含年滿 60 歲的直系尊親屬，而未滿 60 歲、年滿 20 歲的子女、兄弟姊妹或其他親屬，必須符合無謀生能力條件才能列報扶養親屬。

過去財政部認定未達年齡門檻，但無謀生能力的被扶養親屬必須符合身體、精神或智能有障礙者、因重大疾病必須治療而無法工作者、受監護宣告，或是年所得低於 8.8 萬元免稅額門檻其中之一條件，才能列報為被扶養人。

財政部表示，為配合所得稅法新增「長照特別扣除額」與納保法有關的「基本生活費」不得課稅的規定，並參酌法院與其他部會對於無謀生能力的條件與見解，決議放寬對於被扶養親屬的免稅額門檻。

換言之，今年 5 月報稅時，未滿 60 歲直系尊親屬、配偶，或是 20 歲以上的子女、兄弟姊妹等親屬，只要適用長照扣除額，或是年所得低於基本生活費 17.5 萬元者，都可列報為被扶養親屬。

財政部表示，納稅義務人所列報的扶養人只要符合「無謀生能力」門檻，就能在申報所得稅時減除受扶養親屬的免稅額與符合規定的扣除額。