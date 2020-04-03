〈報稅看這裡〉攸關荷包五大重要新制今年適用不可不知

5 月報稅季將至，會計師提醒，今年申報個人綜所稅將有 5 大重要改變，包括：新增「長照特別扣除額」與「薪資特別扣除額新增核實認定」、調高基本生活費、同婚伴侶可選擇分開或合併申報，同時放寬扶養無謀生能力親屬認定標準。

長照特別扣除額上路 減輕照護負擔

資誠聯合會計師事務所稅務法律服務副總經理鄭策允表示，為了讓更多有長照需求的家庭能減輕負擔，今年適用的長照扣除額採定額扣除，不論是聘請看護、入住長照機構或是在家自行照顧，每人每年可享 12 萬元扣除額。

基於租稅公平原則，長照扣除額也增設排富條款，包括：經減除幼兒學前特別扣除額、長照扣除額後，全年綜所稅適用稅率在 20% 以上；本人或配偶薪資所得或各類所得分開計算，稅額適用稅率在 20% 以上。

而股票投資人，如果選擇股利與盈餘以 28% 單一稅率分開計算應納稅額；及所得基本稅額條例計算的基本所得額超過規定扣除金額達 670 萬元者，都無法適用長照扣除額。

名模條款 定額、核實減除可擇優適用

有「名模條款」之稱的薪資所得特別扣除額除了既有的定額減除，今年還新增核實扣除，而選擇核實扣除者備妥費用支出單據後，可選擇減除符合規定的「職業專用服裝費」、「進修訓練費」或「職業上工具支出」三大費用。

鄭策允提醒，選擇核實減除者須留意天花板上限，也就是前述三項費用分別以薪資收入 3% 為上限，納稅義務人可評估年度所得與實際費用支出，選擇定額扣除 (20 萬) 或核實扣除。

基本生活費調高

鄭策允表示，今年每人基本生活費所需費用將從 17.1 萬調高至 17.5 萬元，計算時基本生活所需費用乘以納稅者本人、配偶及受扶養親屬人數計算之基本生活所需費用總額，超過「免稅額、標準 (或列舉) 扣除額與身心障礙、教育學費、幼兒學前、儲蓄投資及長期照顧特別扣除額」等合計數差額，可自綜合所得總額中減除。

同性已婚者 可選分開或合併申報

去年結婚的同性伴侶，在結婚當年度可試算最有利方式，再決定選擇分開或合併申報，但要注意的是，自結婚第 2 年起就得採用合併申報。

扶養無謀生能力親屬認定標準放寬

過去納稅義務人如要申報扶養未滿 60 歲直系尊親屬或其他親屬，被扶養人年度所得必須低於 8.8 萬元免稅額，但考量基本生活費不得課稅規定，今年起符合資格的被扶養人每年所得小於當年基本生活費 (去年 17.5 萬元) 者，或是領有身心障礙證明、身心障礙手冊者等，都可被列為扶養對象申報。