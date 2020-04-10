賴正鎰建議政府超前部署紓困3.0 貸款免息、發放消費券

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情近 2 個多月來重創民生與服務業，企業營收銳減、無薪假、失業攀升，全國商總理事長賴正鎰今 (10) 日召開記者會呼籲政府，應盡快超前部署紓困 3.0 方案，包括銀行貸款免息、發放 5000 元消費券及今年減稅等方案，強調「紓困不能看得到吃不到」。

賴正鎰指出，國人因疫情不敢外出到餐廳用餐、看電影、搭客運，各種消費幾乎停頓，餐飲業營業額 2 月剩下 3 至 4 成，4 月更掉到剩 1 成，營業損失超過 80%；旅館營收較去年同期衰退 75%；洗衣營業額減少 5 至 7 成。越來越多業者忍痛實施無薪假或裁員，甚至面臨暫時停業、歇業等困境。

賴正鎰認為，政府提出的紓困 2.0 方案，雖然由從 600 億元加碼到 1 兆 500 億元，但其中 7000 億元為央行、公營銀行等貸款額度，真正用於紓困僅占今年 GDP 1.8%，相較世界各國編列紓困預算占比都是雙位數，救命力道明顯不足。

賴正鎰提出紓困 3.0 建議方案，向相關部會請命。他認為，財政部應給予業者資金活路，去年相關稅賦緩徵，今年免徵或減徵，如營所稅降至 17% 至 15%；房地承租戶免繳房屋稅、地價稅，或稅務減免 50% 並回饋租戶，建議各主管機關直接補貼租金。

此外，賴正鎰建議經濟部將水電瓦斯費用減半補貼；個人年所得 100 萬以下者，發放消費券 5000 元，才能達到有效刺激消費。勞動部也應參照新加坡薪資補貼 75%、香港 50% 上限及英國補貼 80% 等，至少補貼勞工達基本工資 23800 元，給予基本生活所需。