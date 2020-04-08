無薪假單周暴增逾800人 續創8年新高 住宿餐飲業占3成

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續升溫，勞動部今 (8) 日公布最新減班休息 (無薪假) 統計，目前已來到 8739 人、370 家，短短一周就增加了逾 800 人，續創 8 年新高，其中，住宿及餐飲業受疫情影響最大，高達 2979 人實施無薪假，約占 3 成，更一舉超越製造業人數。

受疫情衝擊，國內觀光產業營運陷入谷底，越來越多旅宿、餐飲業者宣布停業或暫時歇業，根據勞動部統計，截至 7 日止，全台共有 370 家事業單位通報實施無薪假，人數為 8739 人，較 3 月底大幅增加 62 家、823 人。

以行業別來看，住宿及餐飲業實施無薪假最多，高達 94 家、2979 人；其次為製造業的金屬機電工業 27 家、2302 人；批發及零售業攀升至 78 家、1072 人；支援服務業則有 66 家、1011 人。

以地區來觀察，台北市共有 104 家、2244 人實施無薪假，位居全台之冠；其次為新北市 70 家、1532 人；台南市及高雄市也分別有 900 多人實施。

針對無薪假勞工紓困，勞動部推出「安心就業計畫」，盼透過薪資差額補貼，協助雇主與勞工度過減班休息的困境，同時研擬「安心即時上工計畫」，給予被縮減工時的非典型勞動者上工機會，提供約 6 萬個職缺，每小時 158 元，補貼最高可達 12640 元，預計 4 月中旬就會上路。