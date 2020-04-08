〈政院兆元紓困〉降低個人與企業支出負擔 財政部祭五大稅務協助方案

為降低新冠肺炎疫情衝擊，行政院今 (8) 日的紓困振興記者會由財政部說明相關稅務措施，包括津貼減免、提前退稅、虧損扣除、主動減稅與紓困緩稅等五大方案，協助企業與民眾度過疫情難關。

首先是津貼免稅，財政部長蘇建榮說，根據紓困特別條例修正草案第 9 條之 1 規定，不論是個人、營利事業或法人單位，只要受疫情影響，並領有政府提的相關津貼、獎勵或補償等，一律免課所得稅。

稅務申報與退稅方面，財政部也公告延長今年 3 月到 5 月指定稅目申報繳納期限，納稅義務人如因防疫而需隔離、檢疫或住院治療者，導致無法在法定期間內完成申報，可延後申報繳納，如果展延申報繳納期屆滿，仍需隔離治療者，可自申報繳納期限自隔離自療結束的次日再展延 20 日。

除可延後申報繳稅，蘇建榮表示，為了讓民眾有更多資金可運用，財政部也規劃，將今年 5 月申報綜所稅第一批、第二批退稅時間提前，其中第一批網路申報退稅將提前至 6 月 30 日入帳，讓民眾提早領到錢有更多資金可運用。

企業部分，財政部指出，營利事業如受疫情影響導致營業額減少，導致年度營業虧損，其營業所得也將減少，可根據所得稅法第 39 條盈虧互抵要件，該虧損可在 10 年內扣除，減少當年度應納稅額。

財政部表示，各區國稅局在中央流行疫情指揮中心成立期間，主動依規定視營業人實際營業情形，覈實調減查定營利事業單位的銷售額與營業稅額，最低可免繳稅，根據統計，截至今年 3 月 31 日止，已調減 48.2 萬餘家營業人查定銷售額與營業稅額，合計共調減約 1.9 億餘元。

此外，企業在防疫期間因應員工防疫等相關假別期間，所給付的薪資費用也可享有給付薪資金額 2 倍減除，企業可在申報當年度營利事業所得稅的所得額中減除租稅措施。

至於工商團體期盼的「降稅」措施，行政院政務委員龔明鑫回應，調降稅率需要修法並且明年才能適用，恐怕緩不濟急，但透過緩徵或補助的方式，可讓企業在今年立即節省支出，相對具備立竿見影的紓困效果。