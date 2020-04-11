〈政院兆元紓困〉「紓困陳時中」團隊上陣 一文看懂本周救經濟五大重點

新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續衝擊台灣經濟，行政院會祭出規模 1.05 兆元紓困 2.0 方案，閣揆蘇貞昌指示各部會，要做到雨露均霑、立竿見影，只要企業需要紓困，金流就到哪裡，同時要求政務委員龔明鑫組成經濟面的「紓困陳時中」團隊，每日率領部會首長對外說明紓困措施細節，並報告實施進度。《鉅亨網》整理出本周釋出的紓困五大重點，讓讀者一文看完快速掌握。

金流不中斷 3000 億元活水搶救中小企業

針對各產業共通性紓困措施，政府提出 7000 億元貸款額度，主要可分為四大類，其中以中小企業金額最高，包括經濟部的千億保方案、中央銀行加碼低利率 2000 億元，合計達 3000 億元；其次為中型企業，由信保加碼 2000 億元、中大型專案 700 億元；大型企業分別為航空 500 億元、海運 300 億元；勞工貸款則降低利率 500 億元。

台灣中小企業高達 146 萬家，根本無法承擔現金流量不穩定的風險，紓困絕對是重中之重。經濟部提出防疫千億保方案自 3 月 16 日啟動，只要公司連續二個月平均營業額衰退達 15% 符合認定即可申請，除了舊有貸款展延，還有營運資金貸款最高 500 萬元，另外，中小企業振興資金貸款額度也從 2000 萬元提高到 1.5 億元，非中小企業則從 8000 萬元提高至 5 億元。而申請三項融資專案的利息補貼，僅限中小型事業。

央行推出的 2000 億元中小企業貸款專案融通方案從 4 月起開跑，中小企業信用保證基金推出專案融通信保措施，凡經銀行認定有受疫情影響的公司，只要票、債信正常，信保基金保證手續費年費率固定 0.1%。單一企業申請授信總額 200 萬元以下的年利率 1%，保證成數最低九成，200 萬元以上年利率 1.5%，保證成數最低八成。

防堵失業大潮衝擊 勞工紓困一個都不漏

勞動部 7 日說明五大紓困補助方案細節，第一、針對營收減少五成艱困企業的員工，政府將提供四成的薪資補貼，為期 3 個月，每月上限 2 萬元；第二、對弱勢的自營工作者每月現金補貼 1 萬元，共 3 個月，逾 133 萬勞工可望受惠。

第三、勞工紓困貸款措施，針對可能受疫情影響的勞工，提供 1 年的利息補貼，每位勞工可貸 10 萬元，還款期 3 年，預估可供 50 萬勞工申貸；第四、安心即時上工計畫請公部門開出職缺，給予「部分工時」勞工上工機會，預計提供約 6 萬個職缺，每小時 158 元，補貼最高可達 12640 元，4 月中旬上路；第五、補助聘用新鮮人的僱主，目前初擬每月補助 12000 元，共計 12 個月。

包租公帶頭減租 財政部祭五招稅務紓困

財政部 8 日針對津貼減免、提前退稅、虧損扣除、主動減稅與紓困緩稅等五大方案進行說明，首先是津貼免稅，根據紓困特別條例修正草案第 9 條之 1 規定，不論是個人、營利事業或法人單位，只要受疫情影響，並領有政府提的相關津貼、獎勵或補償等，一律免課所得稅。

其次是稅務申報與退稅方面，財政部公告延長今年 3-5 月指定稅目申報繳納期限，納稅義務人如因防疫而隔離、檢疫或住院治療者，無法在法定期間內完成申報，可延後申報繳納，若展延期滿仍需隔離治療者，可自申報繳納期限自隔離治療結束的次日再展延 20 日。

第三、提前退稅，5 月申報綜所稅第一批、第二批退稅時程提前，其中第一批網路申報退稅將提前至 6 月 30 日入帳；第四、虧損扣除，營利事業如受疫情影響導致營業額減少，導致年度營業虧損，其營業所得也將減少，可根據所得稅法第 39 條盈虧互抵要件，該虧損可在 10 年內扣除，減少當年度應納稅額。

第五、主動減稅，各區國稅局在疫情期間，主動依規定視營業人實際營業情形，覈實調減查定營利事業單位的銷售額與營業稅額，最低可免繳稅，而企業因應員工防疫等相關假別期間，所給付的薪資費用也可享有給付薪資金額 2 倍減除。

此外，財政部也宣布，國有非公用土地降租 2 成，將由政府主動辦理減租，承租人不需提出申請，估計有 18 萬 6890 戶受惠，可減輕 5.99 億元負擔。另外，若包含教育部學產基金土地也適用。

搶救「海嘯第一排」 觀光產業現金補貼

交通部 9 日表示，第二波紓困經費將從 167.67 億元加碼至 472.42 億元，其中以「海嘯第一排」觀光產業受疫情衝擊最嚴重，政府將發出現金補貼企業營運虧損。

其中，旅行社每家補助 10 萬元、分公司 5 萬元，為期 3 個月；旅館每家至少補助 20 萬元，依規模最高可達 1000 萬元；民宿減輕營運負擔也是一次性補貼，好客民宿一家 10 萬元、一般民宿 5 萬元；觀光遊樂業被取消團體訂單補貼 200 元 / 人。另外，無雇主的觀光從業人員如導遊、領隊等，交通部將給予紓困津貼，只要符合近 2 年帶團達一定的團數條件，每人每月將可獲補助 1 萬元，期間 3 個月。

針對中型企業貸款，交通部將從基金再提出 10 億元作為信保，提供 100 億元的融資規模給交通、觀光業者使用，每家額度最高 5 億元，信保成數最低八成、最高九成，保證手續費僅收 0.18%，受疫情影響企業基本上可減免，同一集團僅受理一件。

水電費加碼減免接地氣 每月最高 32 萬元

經濟部 10 日宣布，艱困企業水電費加碼減免、緩繳，每月減免最高可達 2 萬元、30 萬元。凡營業額受疫情衝擊減少 15%-49% 的企業，水費打 9 折，每月減免上限 7000 元；營業低壓用戶電費也打 9 折，每月上限 10 萬元，高壓以上用戶則暫停部分契約容量，減收基本電費。

營業額衰退逾 50% 者，水費及低壓用戶電費皆打 7 折，每月水費減免上限 2 萬元、電費 30 萬元，電力高壓用戶可再減免 30% 電費，每月減免上限 300 萬元。為便民考量，台電將自動辦理減免事宜，適用期間自 3 月 1 日至 9 月 30 日止。

針對沒有 401 報表、稅籍登記及未開發票夜市商圈攤商，經濟部組成約 250 人的財務顧問團，協助小微企業解決資金的燃眉之急，以支付員工薪資及租金等營業費用。