〈新冠肺炎疫情〉台灣死亡個案增至6例 五大公共場域實施人流管制

中央流行疫情指揮中心今 (10) 日宣布，台灣新增 2 例新冠病毒 (COVID-19) 境外移入個案，目前累計達 382 例，另外再添 1 例死亡個案，為一名 70 多歲埃及旅遊團團員；此外，國內觀光景點、國家公園、遊樂區、夜市及寺廟等人潮密集公共場域，即日起實施人流管制措施。

指揮官陳時中指出，今日新增的第 6 例死亡個案為 70 多歲男性 (案 101)，本身有慢性病史，我國新冠肺炎致死率也攀升至 1.57%，但仍較其他國家來得低。

疫情監測組組長周志浩說明，案 101 是在 3 月 17 日陸續出現發燒、流鼻水、肌肉痠痛等症狀，後續收治醫院後病情開始惡化，肺部浸潤明顯增加，且有呼吸窘迫情形，院方有使用呼吸器、葉克膜急救，但仍不幸於昨天病逝，並未使用抗病毒藥物。

至於今日新增確診的境外移入，指揮官陳時中表示，案 381 於美國就學，3 月 30 日入境，同班機旅客已有 10 人確診，因此由居家檢疫改列為居家隔離，個案在 5 日出現流鼻水、鼻塞及嗅覺異常症狀，該華航班機截至目前共 11 人確診。

此外，由於清明連假期間，許多旅遊景點人潮爆滿，導致疑似個案通報採檢數量增加。為防止潛在傳染鏈威脅，指揮中心宣布，即日起，觀光景點、國家公園、遊樂區、夜市及寺廟等公共場域，實施人流管制措施，請業者、商店、管理單位及民眾配合。

針對觀光旅宿業部分，副指揮官陳宗彥說明，觀光局將針對熱門觀光遊樂業旅館、國家風景區內的觀光旅館及知名景點大型旅館，於連假前進行住房率調查，並請入住率高 (約 6 成滿) 的飯店業者，落實出入動線及用餐分流等措施。

夜市、傳統市場及商圈方面，除了攤商及消費者應全程佩戴口罩外，各夜市或市場自治會及商圈組織，應依指揮中心發布的社交距離，提出總量管制計畫，包括：規劃單一出入口、取消店家試吃及攤位間的安全距離等，攤位用餐座位如無法有效區隔，可採用隔板方式；熱門攤位應劃設地面標示，以利排隊民眾能保持安全距離。