Fed史無前例收購垃圾債 「墮落天使」福特、Macy’s受益

美國聯準會 (Fed) 首度買進垃圾債，把近期在武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊下債信突然被降到投機等級的「墮落天使債」，納入企業債券收購計畫當中，福特汽車 (Ford)、梅西百貨 (Macy’s) 債券價格應聲大漲，但很難雨露均霑。

Fed 週四擴大企業債券收購計畫，最新納入垃圾債，條件是發行債券的企業需在 3 月 22 日前保有投資級信評、之後遭到降評仍有「BB-」(即第三高垃圾級) 以上的公司債。此外，債務到期日需在五年內。

在疫情衝擊下，彭博巴克萊美國公司高收益債券指數在 3 月湧入 928 億美元債券，刷新紀錄。其中 700 億美元為福特汽車和西方石油 (Occidental Petroleum)。

福特和梅西百貨因為被降評的時機符合 Fed 收購條件而有望受惠。Trace 的資料顯示，福特債券週四大漲 10 美分。

但 Occidental 卻很可能錯失良機，因其公司債在 3 月 20 日落入垃圾級。儘管如此，Occidental 債券仍在週四大漲逾 10 美分，隨著垃圾債市和油價行情走高。Occidental 也說，將依據美國政府承諾的石油業紓困計畫尋求幫助。

Diamond Hill Capital Management 固定收益投資長 Bill Zox 說：「Fed、財政部和國會正在為信貸市場提供前所未有的支持。雖然信用違約和虧損還是會發生，但就算是尚未被納入這項計畫保護範圍的借款人，也將從中受益。」

策略師認為，因為疫情衝擊而被突然降評的「墮落天使」債只會有增無減，包含摩根大通在內的投銀預期，今年這類債券總額將超過 2000 億美元，而且信評機構標普和穆迪正以 10 多年來最快的速度，調降美國企業的債信評等。

Zox 說，Fed 收購垃圾債也可能導致更多高收益債發行，一如先前宣布收購投資級債券的情形。垃圾債市場上週久旱逢甘霖，投資人投入數十億美元買進受肺炎疫情衝擊的公司，包括郵輪業者嘉年華集團 (Carnival Corp)。

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