西方石油慘跌波及巴菲特 市場臆測巴菲特有意併購

對於巴菲特的價值投資而言，買入股票賺取股利，一直是波克夏海瑟威 (BRK.A-US) 的投資策略之一，而美國石油商在過去一直為巴菲特所親睞，然而近期的石油價格戰波及波克夏海瑟威投資表現，而頁岩油商的市值也使市場開始猜測，巴菲特是否會運用他現在持有的高額現金來進行該產業的重大投資案。

過去美國石油商都具有穩定股利且體質穩健的特色，而巴菲特亦相重這點再 2016 年投資了西方石油 (Occidental Petroleum)(OXY-US)，投資規模達 100 億美元，為巴菲特 4 年來最大筆交易。

而 100 億美元的挹注使西方石油能再 2016 年順利併購同業阿納達科 (Anadarko Petroleum)，然而由下圖可以發現，自併購案之後，西方石油股價表現開始反轉向下，此外再加上最近俄國與沙國原油價格戰影響，近日西方石油已 30 年來首次實施下修股利，導致股價再下挫。

自 2016 年併購案後，西方石油股價長期走勢下滑，而近日原油價格後更加明顯。(圖: Bloomberg)

西方石油的極差表現也使波克夏海瑟威受波及，西方石油股價這個月以來已下跌 62%，公司債價格也下跌了 25%，對此，巴菲特去年也曾承認，交易的成功與否取決於原油市場的變動，現在看來隱約相符。

而目前巴菲特持有現金達 1280 億美元，此前曾表示沒有合適的投資機會，近期西方石油的狀況也使市場開始臆測，巴菲特是否會成為併購西方石油的潛在角逐者，對此，馬里蘭大學金融教授 David Kass 表示，併購與否將取決於巴菲特對石油市場的展望。

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