5400億歐元抗疫紓困措施 歐盟財長達成共識

歐盟財長週四 (9 日) 針對 5400 億歐元（5900 億美元）的抗疫紓困措施達成協議，接下來交由歐盟領袖批准，但還需克服歧見。

歐盟財長在週四的緊急視訊會議中批准這項援助計畫，以抵禦即將到來的空前衰退，也讓外界暫時放下歐盟無法團結制定共同抗疫戰略的擔憂。

主持歐元集團會議的葡萄牙財長 Mario Centeno 說：「今天我們同意三項安全網和一項復甦計畫，確保我們能在危機過後共同成長，不至於分裂。」

這項援助計畫包括由歐元區紓困基金「歐洲穩定機制」(ESM) 提供高達 2400 億歐元的信貸額度、規模 1000 億歐元的聯合就業保障基金，以及一項由歐洲投資銀行 (EIB) 提供的工具，可向企業提供 2000 億歐元流動性。

歐盟財長還同意成立臨時基金推動經濟復甦，援助受疫情打擊最重的國家，但並未討論具體的資金來源。法國財長 Bruno Le Maire 表示，將在未來六個月決定這個基金，總額或許可達 5000 億歐元。

這些振興經濟的措施仍需歐盟領導人批准，最快下週可能有結果。不過成員國之間的歧見仍在，許多分歧在週四的財長會議上被粉飾太平。

歐盟財長本週三也曾召開視訊會議商討這項振興方案，但會議持續 16 個小時後依然沒有結果。

歐洲是武漢肺炎 (COVID-19) 疫情最嚴重的國家，全球死亡人數中，歐洲占了超過 65%。

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