因應疫情升溫 東京要求娛樂場所等6大行業關門

東京都知事小池百合子在週五 (10 日) 下午宣布，為強化防疫措施，將要求包含大學、補習班在內的 6 個業種，自 4 月 11 日起暫停營業。配合業者也會給予 50 萬日圓補助。

東京都知事小池百合子 (圖片：AFP)

近來東京的武漢肺炎 (COVID-19) 確診增加迅速，已是日本國內疫情最為嚴峻的地區。日本首相安倍晉三在 4 月 7 日針對疫情嚴重的東京等 7 個行政區發布了緊急事態宣言，時間維持一個月。自 4 月 8 日正式生效，並持續至 5 月 6 日為止。

東京都的小池百合子知事也在 4 月 10 日下午，宣布了東京當局在基本上要求歇業的 6 個業種。

其中包括了：

遊樂設施等

大學及補習班等

運動及比賽用的設施

劇場等

集會與展示用的設施

商業設施

考量到民眾生活，東京當局不要求包含居酒屋在內的餐飲業者歇業，但只允許在上午 5 點至晚間 8 點間營業，並規定晚間 7 點後不提供酒類飲料。也不會要求超市、超商、醫院等停止營業。

對於配合停業的業者，東京當局也會給予補助。只有單個店面的業者可獲得 50 萬日圓補助，有 2 個店面以上的業者則可獲得 100 萬日圓補助，預計在 5 月中旬開始發放。

原則上要求業者們歇業到 5 月 6 日為止，詳細的規定內容也將在日後宣布。

還有針對打算推出外送服務的餐飲業者，東京當局也會提供支援。