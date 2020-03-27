「直升機信貸」來了 Fed放水無上限 資產負債表恐繼續爆表

美國有望通過 2 兆刺激方案並簽署生效，美國聯準會 (Fed) 得以向經濟挹注數兆美元，規模和範圍之大史上僅見，一些分析師認為，Fed 的資產負債表將急遽上升，達到 9 兆甚至 10 兆美元。

Fed 為緩解疫情帶來的經濟衝擊已推出「無限量量化寬鬆 (QE)」大舉購債，以及多項流動性計畫，接下來可能還會推出大眾商業貸款計畫（Main Street Business Program），援助中小企業。

摩根大通首席美國經席經濟學家 Michael Feroli 說：「Fed 實際上已從銀行的最後貸款人，變成美國經濟最後的商業銀行。」

美國國會即將表決大規模刺激方案，若此案在眾院過關並交付總統川普簽署，其中將包括為美國財政部提撥的 4540 億美元經費，可讓 Fed 用於提供龐大融資給美國借貸人。Fed 的借貸工具通常要求財政部提供約 10% 的緩衝吸收損失，避免因借款人無法償還貸款而受到影響。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四罕見親上火線，接受美國 NBC「今日」訪問，他表示，央行能用來支撐經濟的「寬鬆彈藥充足」，財政部提供的每 1 塊錢，可以完全有效支持 Fed 借出 10 塊錢。

鮑爾說，美國第二季經濟可能大幅趨緩，到下半年恢復成長，而 Fed 試圖在這段期間搭起橋梁，提供支持。

根據 Fed 週四 (26 日) 在官網發布的數據，在 Fed 推出各種緊急貸款工具和無限 QE 計畫下，截至 3 月 25 日的一周，Fed 一共購買 5,860 億美元證券，資產負債表達到 5.25 兆美元，是史上首度突破 5 兆美元大關。

Fed 現已達到歷史新高的資產負債表規模將進一步擴大，一些分析師預估，最高可能膨脹到 9-10 兆美元。

透過「直升機撒錢」對抗嚴重經濟衰退的概念，最早由已故經濟學家傅利曼 (Milton Friedman) 提出，後來 Fed 前主席柏南奇 (Ben Bernanke) 比喻為央行大規模減稅，指的是由國會提供資金，吸收 Fed 因提供緊急貸款而蒙受的損失。

但這回 Fed 所做的是增加貸款，目的不在刺激經濟，而是防止可能拖累經濟進一步衰退的信貸緊縮。

Wrightson ICAP 首席經濟學家 Lou Crandall 說：「這是直升機信貸。他們仍然扮演救火隊的角色，而不是刺激經濟的角色。」

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