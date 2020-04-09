肺炎疫情燒不停 日產要求銀行新設5千億日圓融資額度

根據《日經新聞》週四 (9 日) 報導，日產汽車 (7201-JP) 因受到武漢肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，目前正與日本的三大銀行還有日本政策投資銀行 (DBJ) 接觸，希望取得約 5 千億日圓規模的約定融資額度。

受武漢肺炎全球大流行影響，日產汽車的歐美工廠都處於全面停工狀態。與競爭對手的豐田汽車 (7203-JP) 等同業相比，日產手頭持有的資金也相對較少。在預估肺炎疫情可能長期發展的情況下，也因而採取行動，盼能確保足夠資金可供靈活運用。

NISSAN 股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

《日經新聞》在報導中指出，日產已請求日本三大銀行的瑞穗、三菱日聯、三井住友，還有日本政策投資銀行能新設約定融資額度。根據了解，日產希望日本政策投資銀行能利用「危機因應融資」的相關規範，來向該公司提供融資。

截至 2019 年的 12 月底，日產持有約 1.2 兆日圓現金，還有約 2 千億日圓的有價證券。另外在汽車業務方面也有確保約 5 千億日圓的融資額度。

但是與持有約 6 兆日圓現金的豐田汽車相比，日產的財務基礎就相對弱了許多。根據日經 QUICK 與 FactSet 等調查，日產的資產流動性比率為 1.67 倍，與豐田的 2.46 倍，還是美國福特 (F-US) 的 2.67 倍比較起來明顯較低。

各家車廠為因應這次的肺炎疫情，也都動作頻頻。像是豐田就希望三菱日聯、三井住友銀行能將合計的約定融資額度設定在 1 兆日圓，還有公司債的發行額度也打算再向上提高 1 千億日圓。

去年日產的新車銷售台數大減 8.4% 至 517 萬輛，業績持續低迷。在前任董事長戈恩於 2018 年 11 月因醜聞遭逮後，公司經營就陷入一片混亂。

在武漢肺炎的影響下，新車需求大減。日產設在歐美、東南亞，以及印度的汽車工廠在目前都停工當中，日本當地生產主力的栃木工廠等也都處於停工狀態。在車子賣不出去，現金進不來的窘境下，公司資金也因人事費用等固定開銷而不斷流失。如果採取裁員手段，也必須確保一定資金。