速霸陸停工時間再拉長 美、日兩地將減產逾7萬輛

日本速霸陸 (7270-JP) 週一 (6 日) 宣布，由於武漢肺炎 (COVID-19) 疫情影響零件調度，速霸陸位在日本當地的汽車組裝廠，將於 4 月 9、10 兩日實施停工。而這樣的決定也等於是將停工日期再添兩日。

速霸陸在上週三 (1 日) 的時候就曾經宣布，由於武漢肺炎疫情在全球擴大蔓延的緣故，日本國內唯一的汽車組裝廠群馬製作所，將在 4 月 11 日至 5 月 1 日停工生產，並於大型連假過後的 5 月 11 日重新復工。而 6 日所公布的訊息，也等於是將停工日期再推前兩天時間。

速霸陸股價走勢日線圖 (圖片來源：Investing.com)

而除了日本國內的汽車組裝廠外，先前速霸陸也在 3 月 20 日的時候表示，為預防武漢肺炎感染擴大並進行生產調整，位於美國印第安納州的汽車組裝廠會在 3 月 23 日至 3 月 29 日暫時停工，並計畫在 3 月 30 日時復工生產。

然而受到印第安納州的外出禁令影響，速霸陸在 3 月 26 日的時候宣布該州工廠的停工日期將延長到 4 月 6 日，後來又於 4 月 1 日的時候宣布展延到 4 月 17 日為止，並預計於 4 月 20 日復工。印第安納州的工廠產能約為每天 1700 輛，而該工廠的員工們在停工期間也仍將獲得全額薪資。

預估在這段停工期間，速霸陸日本國內產量將減少約 3.9 萬輛，在美國方面也將減少 3.2 萬輛。而該公司只在日本與美國各有一個生產據點。