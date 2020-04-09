TOYOTA北美工廠再度延後復工日期

日本汽車業龍頭豐田汽車 (7203-JP) 決定，北美工廠的停工期間要再向後展延 2 週，預計在 5 月 4 日復工。

豐田汽車表示，武漢肺炎 (COVID-19) 的全球大流行仍持續當中，還有新車需求減少，他們在美國、加拿大、墨西哥的所有汽車組裝廠與零件廠都將延長停工時間。從原定的 4 月 17 日延長至 5 月 1 日，並於隔週的 5 月 4 日復工。

豐田在北美三個國家的工廠自 3 月 23 日停止作業，該公司原本只打算停工兩天，但後來已三度延期。

豐田汽車股價走勢日線圖 (圖片：Investing.com)

豐田表示他們不會要直接聘僱的 3.2 萬名員工們放無薪假，不過已要求工廠的鐘點工們在新增的 10 天停工期間內放兩天有薪假，若無該當假別也可選擇放兩天的無薪假。

另外由其他外部機構所提供的 5000 名勞工，豐田也將進行臨時裁員，請他們暫時回到原屬公司。豐田在停工期間內仍會支付這些勞工的保險等，待工廠復工後，這些勞工們就可以回到原本的工作單位。

美國勞工在臨時裁員期間也可申請失業給付，除了各州原有的給付金，還有聯邦政府在這次武漢肺炎上的因應，在每週可領到 600 美元。也因此採用臨時裁員的方式下，多數勞工的收入反而會因而增加。

其他像是日產 (7201-JP)、本田 (7267-JP) 也都決定在 4 月的停工期間採取臨時裁員方式。

在武漢肺炎的影響下，美國 3 月的新車銷量年減約 4 成。在外出禁令的影響下，許多汽車經銷商也都暫停營業。