專家持續看壞美國第2季GDP PIMCO：萎縮程度將達30%

PIMCO 分析師週三 (8 日) 發文指出，在 COVID-19(俗稱武漢肺炎) 疫情衝擊之下，導致美國各地企業被迫關門和失業率飆升，將造成美國 GDP 在第二季萎縮 30%，2020 年全年收縮 5%。

PIMCO 的北美經濟學家 Tiffany Wilding 在部落格寫道，最近就業報告的證據顯示，美國失業率可能最高升至 20%。

Wilding 指出，可怕的美國經濟前景促使貨幣和財政政策制定者做出了回應，為陷入困境的部門和社區提供了大量支持，但儘管如此，經濟前景仍存在下行風險。政府的支持可能不夠迅速或有效，無法阻止企業破產，而消費者對儲蓄和消費的偏好可能會永遠改變。

Wilding 預計，美國經濟在第二季萎縮 30% 後，最後兩季有機會復甦。雖然從時間上看，兩季的萎縮小於 2008 年金融危機期間的 4 季，但是經濟遭受衝擊的深度卻要大得多，2008 年時，單度 GDP 萎縮幅度從未超過 8%。

她表示，美國勞動力市場中斷的速度和程度，比近代史上看到的任何情況都要嚴重，這表明總體活動的下降也可能更加嚴重。

位於加州的 PIMCO 是全球最大的投資公司之一，截至 2019 年 12 月 31 日管理的資產規模為 1.91 兆美元。

Wilding 指出，根據專家估計，美國疫情在 5 月或 6 月升至高峰，之後隨著企業重新營業，消費者恢復支出以及員工重返工作崗位，行業的增長將會恢復。幸運的是，3 月份失業率的上升，主要來自暫時的裁員，說明這些人有望在疫情消退後被重新雇用，失業保險也可望對家庭提供一些支持。

但是，由於貸款活動和專案的中斷，可能會在較長時期內減少商業和住宅投資，因此更加依賴固定投資的行業，例如建築和商業設備製造，其復甦的步調可能較慢。

文章稱，市場中的某些產業，被排除在刺激和債券購買計畫之外，包括投機級別公司，這些企業可能會出現破產激增情況。相關違約以及數以百萬計崗位喪失，最終可能使經濟危機進一步惡化。