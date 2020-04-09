11年來首見！日本央行下修全國各地景氣判斷

根據日本央行 (BOJ) 最新的「地域經濟報告」內容，日本全國各地的景氣判斷都遭到下修。這也是自金融風暴發生後的 2009 年 1 月以來，再度出現全面下修的情形。

日本央行在週四 (9 日) 公布了 2020 年 4 月的地域經濟報告，該報告在日本又有「Sakura Report」之稱。日本全國的所有 9 個地域，在景氣判斷方面皆作出下修。上回發生同樣情況是在 11 年前的 2009 年 1 月，當時是因為受到金融風暴影響而出現全面下修的慘況。

日本全國由北而南被分為北海道、東北、北陸、關東甲信越、東海、近畿、中國、四國、九州 / 沖繩，共九個地區。

所有地區的景氣判斷在這回的報告中，都由先前的「緩慢擴大」或「回復當中」，下修為「動向弱小」、「動向偏弱」、「處下行壓力強大狀態」等負面判斷。

武漢肺炎 (COVID-19) 疫情在日本當地與全球間迅速蔓延，也導致日本企業生產及個人消費急速滑落，而這類影響也擴及到了日本各地。

日本央行下修全國各地景氣判斷 (圖片：AFP)

日本央行總裁黑田東彥也在週四 (9 日) 的分行長會議上提到，由於肺炎疫情擴大，日本經濟正遭受深刻影響。在全球經濟活動受到限制的情況下，導致日本的出口、生產、個人消費，以及來自國外遊客的境內消費皆出現大幅滑落。在必要時，也將立即採取進一步的貨幣寬鬆措施。