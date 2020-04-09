〈紐約匯市〉武漢解封 美元恢復避險需求 歐盟財長未達協議 歐元走弱 

週三 (8 日) 美元堅挺，美元指數上漲 0.30% 至 100.213，但仍低於週二觸及的盤中高點。由於本次疫情起源的中國武漢市週三 (8 日) 宣布解除長達近兩個月的封城措施，令市場擔憂無症狀的帶原者，恐怕會引發第二波感染潮，市場恢復避險情緒，美元回彈。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

國家銀行外匯策略主管 Ray Attrill 表示：「避險情緒與美元並駕齊驅，武漢的消息，與市場能否維持改善的風險情緒至關重要。」

儘管美國新增確診病例自上週五起，持續呈現下滑趨勢，部分歐洲國家也隨著死亡人數減少，而開始放鬆封鎖管制，然而紐約州單日死亡病例再度創下新高，週二 (7 日) 紐約死亡人數新增 731 例，紐約州累計死亡病例達 5500 例。

華盛頓 Tempus Inc 資深外匯交易員 Juan Perez 表示：「樂觀情緒已經緩解，這是一個充滿 50% 機率的世界，因此樂觀情緒一定會結束，不確定性將在未來兩個月中繼續存在。」

他補充道：「實際上，最根本的問題是，我們檢測的人數夠多嗎? 而答案是否定的」

美國政府官員警告，本週美國武漢肺炎死亡病例將出現驚人數字，儘管週三約翰霍普金斯大學的疫情發展模型，將美國死亡人數預估下調了 26%，至 60,000 例。

聯準會 (Fed) 週三發布的 3 月份會議紀要顯示，Fed 官員在上個月的兩次緊急會議中擔憂疫情正快速損害美國經濟、破壞金融系統，促使央行將基準利率降至 0%、並推出無限 QE 購債措施，以及史上第一次決議購買投等級公司債及 ETF，期待拉升已受到疫情嚴重衝擊的市場信心。

同時，一些分析師開始評估 Fed 為減輕疫情造成的經濟損失而推出的刺激措施，可能對美元的負面影響。

MUFG 分析師 Derek Halpenny 說道：「假設 COVID-19 能在年底前解決，那麼 2021 年我們將出現財政赤字、資產負債表，這絕對會是美元走軟的背景」

週三 (8 日) 隨著美元走強，人民幣從三週高位回落；美元兌日圓匯率上漲了 0.13%，至 108.86 日圓。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

歐元兌美元下跌 0.28% 至 1.0859，由於週二歐元區財長未能就財政刺激措施達成共識，使得歐元承壓。

疫情對歐洲經濟與醫療系統的打擊日益明顯，歐盟國家因為防疫的封鎖政策，面臨空前的經濟衰退，IHS Markit 上週報告顯示，歐元區經濟年化萎縮幅度約為 10%。

歐元區 19 國財政部長週二 (7 日) 召開視訊會議，尋求 5 千億歐元的財政刺激措施，但法國、義大利和西班牙等受疫情較大衝擊的歐洲南部國家希望透過聯合發債 (Coronabond)，以共同承擔化解疫情危機的成本，然而德國、荷蘭、奧地利等國家對此持反對意見。

法國銀行週三 (8 日) 預估，為了應對疫情爆發而採取的鎖定措施，使法國第一季度經濟萎縮了 6%，這將是自第二次世界大戰以來最大單季度收縮。

歐元兌英鎊持平於 1.2345 美元，瑞郎兌美元則持平於 0.9707，英鎊兌美元上漲 0.41% 至 1.2388 美元；遭感染的英國首相強生雖然病情穩定，但仍於加護病房中

風險情緒攀升，澳幣收復前日跌勢，週三澳幣兌美元上漲 1.10%，至三週高點 0.6234。



截至週四 (9 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 100.213。

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0859 美元。

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2384 美元。

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6234 美元。

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4016 加幣。

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 108.86 日圓。